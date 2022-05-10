https://ria.ru/20220510/spg-1787708476.html

Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ, сообщили СМИ

Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.05.2022

Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ, сообщили СМИ

Германия и Катар столкнулись с трудностями в ходе переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий относительно основных... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T00:37

2022-05-10T00:37

2022-05-10T09:37

германия

катар

в мире

экономика

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Германия и Катар столкнулись с трудностями в ходе переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий относительно основных условий, в частности длительности какого-либо контракта, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.По словам одного из источников, стороны обсуждают длительность действия контракта и угрозу, которую долгосрочное соглашение может представлять для целей ФРГ по декарбонизации. Отмечается, что Берлин конкурирует с другими странами за СПГ из Катара.Доха также оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ. Оно не позволит Германии перенаправлять газ в другие районы Европы.По мнению источника, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара "не ожидается". Как утверждают другие источники, газовые компании Германии в мае возобновят переговоры с Катаром.

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германия

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

германия, катар, в мире, экономика