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Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.05.2022
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Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ, сообщили СМИ
Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.05.2022
Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ, сообщили СМИ
Германия и Катар столкнулись с трудностями в ходе переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий относительно основных... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T00:37
2022-05-10T09:37
германия
катар
в мире
экономика
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Германия и Катар столкнулись с трудностями в ходе переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий относительно основных условий, в частности длительности какого-либо контракта, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.По словам одного из источников, стороны обсуждают длительность действия контракта и угрозу, которую долгосрочное соглашение может представлять для целей ФРГ по декарбонизации. Отмечается, что Берлин конкурирует с другими странами за СПГ из Катара.Доха также оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ. Оно не позволит Германии перенаправлять газ в другие районы Европы.По мнению источника, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара "не ожидается". Как утверждают другие источники, газовые компании Германии в мае возобновят переговоры с Катаром.
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германия, катар, в мире, экономика
00:37 10.05.2022 (обновлено: 09:37 10.05.2022)
 
Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ, сообщили СМИ

Reuters: ФРГ и Катар столкнулись с трудностями на переговорах по контракту о поставках СПГ

© AFP 2022 / Karim JaafarЦентр по производству сжиженного природного газа, Катар
Центр по производству сжиженного природного газа, Катар - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / Karim Jaafar
Центр по производству сжиженного природного газа, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Германия и Катар столкнулись с трудностями в ходе переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий относительно основных условий, в частности длительности какого-либо контракта, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
По словам одного из источников, стороны обсуждают длительность действия контракта и угрозу, которую долгосрочное соглашение может представлять для целей ФРГ по декарбонизации. Отмечается, что Берлин конкурирует с другими странами за СПГ из Катара.
Доха также оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ. Оно не позволит Германии перенаправлять газ в другие районы Европы.
По мнению источника, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара "не ожидается". Как утверждают другие источники, газовые компании Германии в мае возобновят переговоры с Катаром.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
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