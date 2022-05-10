https://ria.ru/20220510/spg-1787708476.html
Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ, сообщили СМИ
Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.05.2022
Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ, сообщили СМИ
Германия и Катар столкнулись с трудностями в ходе переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий относительно основных... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T00:37
2022-05-10T00:37
2022-05-10T09:37
германия
катар
в мире
экономика
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Германия и Катар столкнулись с трудностями в ходе переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий относительно основных условий, в частности длительности какого-либо контракта, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.По словам одного из источников, стороны обсуждают длительность действия контракта и угрозу, которую долгосрочное соглашение может представлять для целей ФРГ по декарбонизации. Отмечается, что Берлин конкурирует с другими странами за СПГ из Катара.Доха также оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ. Оно не позволит Германии перенаправлять газ в другие районы Европы.По мнению источника, в ближайшее время обеспечение поставок СПГ из Катара "не ожидается". Как утверждают другие источники, газовые компании Германии в мае возобновят переговоры с Катаром.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, катар, в мире, экономика
00:37 10.05.2022 (обновлено: 09:37 10.05.2022)
Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ, сообщили СМИ
Reuters: ФРГ и Катар столкнулись с трудностями на переговорах по контракту о поставках СПГ