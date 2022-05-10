https://ria.ru/20220510/spetsoperatsiya-1787804327.html

День 76-й: Украина понесла потери на Змеином, Германия будет обучать ВСУ

День 76-й: Украина понесла потери на Змеином, Германия будет обучать ВСУ - РИА Новости, 10.05.2022

День 76-й: Украина понесла потери на Змеином, Германия будет обучать ВСУ

К вечеру вторника Минобороны РФ рассказало о потерях украинских войск при попытке захвата черноморского острова Змеиный, которая обернулась катастрофой для... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T22:31

2022-05-10T22:31

2022-05-10T22:31

специальная военная операция на украине

анналена бербок

владимир зеленский

украина

германия

россия

газпром

оператор гтс украины

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. К вечеру вторника Минобороны РФ рассказало о потерях украинских войск при попытке захвата черноморского острова Змеиный, которая обернулась катастрофой для Украины, а также отчиталось о поражении новых украинских военных объектов.Тем временем глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Украину с необъявленным визитом, встретилась с украинским руководством в Киеве, побывала в городе Буча Киевской области и заявила, что Берлин поставит Украине современные танки и гаубицы, а также начнет обучение украинских военнослужащих.Ход операцииРоссийские средства ПВО в ночь на вторник сбили три украинских беспилотника, одну ракету "Точка-У" и несколько снарядов от РСЗО "Смерч", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, во вторник войска ЛНР при поддержке ВС РФ завершили зачистку города Попасная и прорвали эшелонированную оборону Украины, выйдя на западную границу республики.Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 74 украинских военных объекта, в том числе два пункта управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, ракетными войсками и подразделениями артиллерии РФ поражены три пункта управления украинских войск, 223 района скопления живой силы и военной техники противника, уничтожены два склада боеприпасов.По данным оборонного ведомства РФ, российские средства ПВО в течение вторника сбили один украинский штурмовик Су-25 в Днепропетровской области, один вертолет Ми-8 в Херсонской области, а также четыре беспилотника в Харьковской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 164 самолета, 125 вертолетов, 798 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплексов, 2 983 танков и других боевых бронированных машин, 351 установок реактивных систем залпового огня, 1 440 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2796 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщил Конашенков.Змеиный: "катастрофический" финал украинских атакВ ходе попыток отбить остров Змеиный в Черном море войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов", - сказал генерал.В частности, уточнил Конашенков, киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27.Источник в одной из российских силовых структур сообщил журналистам, что атака на Змеиный была задумана британскими советниками, а приказ отдал лично Владимир Зеленский, потребовав результат к 9 мая, при этом Генштаб был против, а итогом должно было стать совместное заявление с премьером Британии Борисом Джонсоном.Бербок в КиевеГлава МИД Германии Анналена Бербок посетила Украину с необъявленным визитом, встретилась с украинским руководством в Киеве и побывала в Буче. В ходе пресс-конференции в Киеве Бербок заявила, что Германия поддержит международное расследование событий в Буче "политически, финансово и немецкими кадрами".Также, по ее словам, Германия поставит Украине современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военнослужащих.Бербок также заявила, что Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов "до нуля" и "навсегда". Она также отметила, что санкции против России могут быть отозваны только после того, как "Украина снова будет свободной", даже если это будет негативно сказываться на экономике Германии.Вместе с Бербок Киев посетил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.Посольства возобновляют работу в КиевеПосольство Греции на Украине, покидавшее Киев по соображениям безопасности вскоре после начала конфликта, вновь работает с необходимым персоналом, сообщила служба информации МИД Греции.Посольство Германии в Киеве тоже возобновило работу в Киеве при минимальном присутствии дипломатов, об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.Газовый вопрос"Оператор ГТС Украины" (ОГТС) утверждает, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Оператор сообщил о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России.Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что "Газпром" получил официальное уведомление от "Оператора ГТС Украины" о прекращении транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая из-за якобы форс-мажора, однако подтверждением этому компания не располагает и не видит никаких препятствий для работы в прежнем режиме. Куприянов также отметил, что "Газпром" выполняет обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину согласно контракту, услуги транзита оплачены.

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html

https://ria.ru/20220505/vatikan-1786842779.html

https://ria.ru/20220507/ukrainki-1787303364.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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