https://ria.ru/20220510/spch-1787775221.html

Генассамблея избрала Чехию в СПЧ ООН после выхода России из организации

Генассамблея избрала Чехию в СПЧ ООН после выхода России из организации - РИА Новости, 10.05.2022

Генассамблея избрала Чехию в СПЧ ООН после выхода России из организации

Генассамблея избрала Чехию в состав Совета ООН по правам человека на освободившееся после выхода России место, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T17:43

2022-05-10T17:43

2022-05-10T17:49

в мире

совет по правам человека оон (спч оон)

россия

чехия

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ООН, 10 мая - РИА Новости. Генассамблея избрала Чехию в состав Совета ООН по правам человека на освободившееся после выхода России место, передает корреспондент РИА Новости.Чехия была единственным кандидатом. Для избрания ей надо было набрать 97 голосов, страна набрала 157. Ожидается, что Чехия будет исполнять свои обязанности в СПЧ до 31 декабря 2023 года.Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за российской спецоперации на Украине. Решение Генассамблеи лишало РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что досрочно прекращает свои полномочия в СПЧ. Таким образом, Россия перешла в статус наблюдателя при СПЧ, что позволяет ей продолжать участвовать в его работе, вносить свои инициативы и принимать участие в переговорах по проектам резолюций.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что приостановка членства России в СПЧ ООН никакой "добавочной стоимости" самому Совету не приносит, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала стремление "отменить" членство России в Совете ООН по правам человека попыткой воздействовать на Москву за независимую политику.Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎ Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре. Россия ранее была избрана в состав 47 стран-постоянных членов СПЧ ‎на срок с начала 2021 года до конца 2023 года.

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787735867.html

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чехия

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в мире, совет по правам человека оон (спч оон), россия, чехия