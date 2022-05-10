https://ria.ru/20220510/shri-lanka-1787776687.html

СМИ: военные Шри-Ланки получили приказ стрелять на поражение в мародеров

СМИ: военные Шри-Ланки получили приказ стрелять на поражение в мародеров - РИА Новости, 10.05.2022

СМИ: военные Шри-Ланки получили приказ стрелять на поражение в мародеров

Подразделения армии Шри-Ланки получили приказ стрелять на поражение в участников беспорядков, совершающих акты мародерства или вандализма, сообщает местная... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T17:51

2022-05-10T17:51

2022-05-10T17:51

в мире

готабая раджапакса

махинда раджапакса

шри-ланка

мвф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Подразделения армии Шри-Ланки получили приказ стрелять на поражение в участников беспорядков, совершающих акты мародерства или вандализма, сообщает местная газета Colombo Gazette со ссылкой на заявление минобороны.С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Для разгона участников столкновений полиция применила водометы и слезоточивый газ. Для охраны порядка были привлечены подразделения армии. По данным полиции, в результате беспорядков семь человек погибли и более 230 получили ранения.Согласно приказу минобороны, на который ссылается издание, солдаты получили приказ стрелять боевыми патронами в каждого, уличенного в мародерстве или уничтожении общественного имущества.За последние два дня в стране были повреждены или подожжены несколько домов, принадлежащих политикам правящей партии. Среди разрушенных толпой домов есть и принадлежащие семье Раджапакса, к которой принадлежат президент страны Готабая Раджапакса и его брат - ушедший в отставку премьер Махинда Раджапакса.Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов. Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

https://ria.ru/20220510/otstavka-1787719264.html

https://ria.ru/20220510/shri-lanka-1787718724.html

шри-ланка

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в мире, готабая раджапакса, махинда раджапакса, шри-ланка, мвф