Рейтинг@Mail.ru
СМИ: военные Шри-Ланки получили приказ стрелять на поражение в мародеров - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/shri-lanka-1787776687.html
СМИ: военные Шри-Ланки получили приказ стрелять на поражение в мародеров
СМИ: военные Шри-Ланки получили приказ стрелять на поражение в мародеров - РИА Новости, 10.05.2022
СМИ: военные Шри-Ланки получили приказ стрелять на поражение в мародеров
Подразделения армии Шри-Ланки получили приказ стрелять на поражение в участников беспорядков, совершающих акты мародерства или вандализма, сообщает местная... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:51
2022-05-10T17:51
в мире
готабая раджапакса
махинда раджапакса
шри-ланка
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752664912_7:0:3646:2047_1920x0_80_0_0_d106acbdb48317db5cc305e4a3c8e825.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Подразделения армии Шри-Ланки получили приказ стрелять на поражение в участников беспорядков, совершающих акты мародерства или вандализма, сообщает местная газета Colombo Gazette со ссылкой на заявление минобороны.С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Для разгона участников столкновений полиция применила водометы и слезоточивый газ. Для охраны порядка были привлечены подразделения армии. По данным полиции, в результате беспорядков семь человек погибли и более 230 получили ранения.Согласно приказу минобороны, на который ссылается издание, солдаты получили приказ стрелять боевыми патронами в каждого, уличенного в мародерстве или уничтожении общественного имущества.За последние два дня в стране были повреждены или подожжены несколько домов, принадлежащих политикам правящей партии. Среди разрушенных толпой домов есть и принадлежащие семье Раджапакса, к которой принадлежат президент страны Готабая Раджапакса и его брат - ушедший в отставку премьер Махинда Раджапакса.Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов. Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220510/otstavka-1787719264.html
https://ria.ru/20220510/shri-lanka-1787718724.html
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752664912_526:0:3255:2047_1920x0_80_0_0_6a9420169c55c1a93e4b7aa02076ce19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, готабая раджапакса, махинда раджапакса, шри-ланка, мвф
17:51 10.05.2022
 
СМИ: военные Шри-Ланки получили приказ стрелять на поражение в мародеров

Colombo Gazette: военные Шри-Ланки получили приказ стрелять на поражение в мародеров

© Pixabay / Bhikku AmithaСтупа Шри Ланки
Ступа Шри Ланки - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Pixabay / Bhikku Amitha
Ступа Шри Ланки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Подразделения армии Шри-Ланки получили приказ стрелять на поражение в участников беспорядков, совершающих акты мародерства или вандализма, сообщает местная газета Colombo Gazette со ссылкой на заявление минобороны.
С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Для разгона участников столкновений полиция применила водометы и слезоточивый газ. Для охраны порядка были привлечены подразделения армии. По данным полиции, в результате беспорядков семь человек погибли и более 230 получили ранения.
Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 07:45
Президент Шри-Ланки принял отставку брата с поста премьер-министра
Согласно приказу минобороны, на который ссылается издание, солдаты получили приказ стрелять боевыми патронами в каждого, уличенного в мародерстве или уничтожении общественного имущества.
За последние два дня в стране были повреждены или подожжены несколько домов, принадлежащих политикам правящей партии. Среди разрушенных толпой домов есть и принадлежащие семье Раджапакса, к которой принадлежат президент страны Готабая Раджапакса и его брат - ушедший в отставку премьер Махинда Раджапакса.
Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов. Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
Полицейский, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 07:31
При столкновениях на Шри-Ланке погибли семь человек
 
В миреГотабая РаджапаксаМахинда РаджапаксаШри-ЛанкаМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала