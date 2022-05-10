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Стала известна дата выхода новых серий "Мира Дикого Запада"
Стала известна дата выхода новых серий "Мира Дикого Запада" - РИА Новости, 10.05.2022
Стала известна дата выхода новых серий "Мира Дикого Запада"
Компания HBO представила тизер четвертой части "Мира Дикого Запада" и раскрыла дату премьеры. Новые серии будут выходить с 26 июня 2022 года. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:48
2022-05-10T13:48
2022-05-10T13:48
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Компания HBO представила тизер четвертой части "Мира Дикого Запада" и раскрыла дату премьеры. Новые серии будут выходить с 26 июня 2022 года. В ролике показаны город будущего, роботы и стаи насекомых (предположительно мух). В одной из сцен, например, рой вылетает изо рта андроида, в другой — из-за них потемнел светлый потолок. Саундтрек видео — композиция Лу Рида Perfect Day.В новом сезоне снимались Эван Рейчел Вуд, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Джеффри Райт, Тесса Томпсон, Люк Хемсворт, Аарон Пол и другие. Научно-фантастический вестерн снят по мотивам одноименного фильма Майкла Крайтона 1973 года. События в сериале разворачиваются в парке развлечений, населенном роботами. Первый сезон стартовал в 2016 году. Продолжение выйдет более чем через два года после финала предыдущей части. На днях в Сети появился тизер "Дома дракона", приквела "Игры престолов". Судя по нему, в спин-оффе культового шоу тоже будут драконы и интриги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, hbo
Стала известна дата выхода новых серий "Мира Дикого Запада"
HBO раскрыл дату премьеры четвертого сезона "Мира Дикого Запада"
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Компания HBO представила тизер четвертой части "Мира Дикого Запада" и раскрыла дату премьеры. Новые серии будут выходить с 26 июня 2022 года.
В ролике показаны город будущего, роботы и стаи насекомых (предположительно мух). В одной из сцен, например, рой вылетает изо рта андроида, в другой — из-за них потемнел светлый потолок. Саундтрек видео — композиция Лу Рида Perfect Day.
В новом сезоне снимались Эван Рейчел Вуд, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Джеффри Райт, Тесса Томпсон, Люк Хемсворт, Аарон Пол и другие.
Научно-фантастический вестерн снят по мотивам одноименного фильма Майкла Крайтона 1973 года. События в сериале разворачиваются в парке развлечений, населенном роботами. Первый сезон стартовал в 2016 году. Продолжение выйдет более чем через два года после финала предыдущей части.
На днях в Сети появился тизер "Дома дракона", приквела "Игры престолов". Судя по нему, в спин-оффе культового шоу тоже будут
драконы и интриги.