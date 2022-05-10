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Стала известна дата выхода новых серий "Мира Дикого Запада"

Стала известна дата выхода новых серий "Мира Дикого Запада" - РИА Новости, 10.05.2022

Стала известна дата выхода новых серий "Мира Дикого Запада"

Компания HBO представила тизер четвертой части "Мира Дикого Запада" и раскрыла дату премьеры. Новые серии будут выходить с 26 июня 2022 года. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T13:48

2022-05-10T13:48

2022-05-10T13:48

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Компания HBO представила тизер четвертой части "Мира Дикого Запада" и раскрыла дату премьеры. Новые серии будут выходить с 26 июня 2022 года. В ролике показаны город будущего, роботы и стаи насекомых (предположительно мух). В одной из сцен, например, рой вылетает изо рта андроида, в другой — из-за них потемнел светлый потолок. Саундтрек видео — композиция Лу Рида Perfect Day.В новом сезоне снимались Эван Рейчел Вуд, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Джеффри Райт, Тесса Томпсон, Люк Хемсворт, Аарон Пол и другие. Научно-фантастический вестерн снят по мотивам одноименного фильма Майкла Крайтона 1973 года. События в сериале разворачиваются в парке развлечений, населенном роботами. Первый сезон стартовал в 2016 году. Продолжение выйдет более чем через два года после финала предыдущей части. На днях в Сети появился тизер "Дома дракона", приквела "Игры престолов". Судя по нему, в спин-оффе культового шоу тоже будут драконы и интриги.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, hbo