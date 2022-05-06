https://ria.ru/20220506/teaser-1787174002.html
Вышел тизер приквела "Игры престолов" с драконами и намеками на интриги
Вышел тизер приквела "Игры престолов" с драконами и намеками на интриги - РИА Новости, 06.05.2022
Вышел тизер приквела "Игры престолов" с драконами и намеками на интриги
HBO Max представил тизер "Дома дракона", сообщает Collider. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:46
2022-05-06T13:46
2022-05-06T13:46
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игра престолов (сериал)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. HBO Max представил тизер "Дома дракона", сообщает Collider. Это приквел культовой "Игры престолов". Действие в нем разворачивается за несколько столетий до событий в оригинале. Рассказывается в сериале о взлете и падении Дома Таргариенов. В ролике раскрыто не так много подробностей, зато в нем показаны драконы — эти величественные создания неразрывно связаны с Таргариенами. Кроме кадров с огнедышащими ящерами, в трейлере есть сцены, явно намекающие на то, что в приквеле будет не меньше интриг и сражений, чем в "Игре престолов". Проект основан на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь" 2018 года. Шоураннеры — Райан Кондал и Мигель Сапочник. Последний также срежиссировал пилотный эпизод и еще несколько серий.Роли исполнили Мэтт Смит, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн, Тео Нейт, Эмма Д’Арси, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Рис Иванс и другие. Премьера "Дома дракона" запланирована на 21 августа 2022 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал)
Вышел тизер приквела "Игры престолов" с драконами и намеками на интриги
Вышел тизер "Дома дракона" приквела "Игры престолов"
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
HBO Max представил тизер "Дома дракона", сообщает
Collider.
Это приквел культовой "Игры престолов". Действие в нем разворачивается за несколько столетий до событий в оригинале. Рассказывается в сериале о взлете и падении Дома Таргариенов.
В ролике раскрыто не так много подробностей, зато в нем показаны драконы — эти величественные создания неразрывно связаны с Таргариенами. Кроме кадров с огнедышащими ящерами, в трейлере есть сцены, явно намекающие на то, что в приквеле будет не меньше интриг и сражений, чем в "Игре престолов".
Проект основан на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь" 2018 года. Шоураннеры — Райан Кондал и Мигель Сапочник. Последний также срежиссировал пилотный эпизод и еще несколько серий.
Роли исполнили Мэтт Смит, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн, Тео Нейт, Эмма Д’Арси, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Рис Иванс и другие.
Премьера "Дома дракона" запланирована на 21 августа 2022 года.