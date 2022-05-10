04:07 10.05.2022 (обновлено: 05:01 10.05.2022)
Япония вводит санкции против 140 человек из России, ДНР и ЛНР
Япония вводит санкции против 140 человек из России, ДНР и ЛНР, включая премьера Мишустина
© AP Photo / Kiichiro SatoТокио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Токио. Архивное фото
ТОКИО, 10 мая – РИА Новости. Япония в свете событий на Украине вводит новые санкции против 140 человек из России, Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), включая российского премьера Михаила Мишустина, замсекретаря российского Совбеза Рашида Нургалиева и родственников бизнесмена Геннадия Тимченко, а также против 71 российской компании.
Обновленный санкционный список обнародован на сайте МИД Японии.
В списке по ЛНР и ДНР также значатся представители руководства республик, в том числе Руслан Дубовский. Активы указанных лиц в Японии в случае обнаружения будут заморожены.
Кроме этого, вводится запрет на финансовые операции с указанными лицами, в том числе заключение договоров о депозите или займе.
Также вводится запрет на экспорт товаров и проведение транзакций для 71 российской компании. Среди них, в частности, "Алмаз-Антей", ВНИИ "ЭТАЛОН", "Интелтех" и другие. Кроме этого, в список включены корпорация "Тактическое ракетное вооружение", а также научно-исследовательские институты и технические бюро, специализирующиеся на средствах связи.
К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций в свете событий на Украине. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Также был запрещен импорт из России 38 видов товаров – шпона, древесной щепы, автомобилей и мотоциклов, пива, вина, водки и других. Кроме этого, санкции были введены против девяти крупнейших в России банков.