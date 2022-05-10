https://ria.ru/20220510/sanktsii-1787714702.html

Япония вводит санкции против 140 человек из России, ДНР и ЛНР

Япония вводит санкции против 140 человек из России, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.05.2022

Япония вводит санкции против 140 человек из России, ДНР и ЛНР

Япония в свете событий на Украине вводит новые санкции против 140 человек из России, Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР),... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T04:07

2022-05-10T04:07

2022-05-10T05:01

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япония

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луганская народная республика

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ТОКИО, 10 мая – РИА Новости. Япония в свете событий на Украине вводит новые санкции против 140 человек из России, Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), включая российского премьера Михаила Мишустина, замсекретаря российского Совбеза Рашида Нургалиева и родственников бизнесмена Геннадия Тимченко, а также против 71 российской компании.Обновленный санкционный список обнародован на сайте МИД Японии.Изначально сообщалось о введении санкций против 133 человек из РФ, ЛНР и ДНР. Согласно полным спискам, общее число 141, восемь - по РФ, 133 - по ЛНР и ДНР.В списке по ЛНР и ДНР также значатся представители руководства республик, в том числе Руслан Дубовский. Активы указанных лиц в Японии в случае обнаружения будут заморожены.Кроме этого, вводится запрет на финансовые операции с указанными лицами, в том числе заключение договоров о депозите или займе.Также вводится запрет на экспорт товаров и проведение транзакций для 71 российской компании. Среди них, в частности, "Алмаз-Антей", ВНИИ "ЭТАЛОН", "Интелтех" и другие. Кроме этого, в список включены корпорация "Тактическое ракетное вооружение", а также научно-исследовательские институты и технические бюро, специализирующиеся на средствах связи.К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций в свете событий на Украине. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Также был запрещен импорт из России 38 видов товаров – шпона, древесной щепы, автомобилей и мотоциклов, пива, вина, водки и других. Кроме этого, санкции были введены против девяти крупнейших в России банков.

https://ria.ru/20220510/otpor-1787714145.html

япония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика