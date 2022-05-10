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Самолет Тель-Авив — Стамбул вернулся из-за снимка, присланного пассажирам
Самолет Тель-Авив — Стамбул вернулся из-за снимка, присланного пассажирам - РИА Новости, 10.05.2022
Самолет Тель-Авив — Стамбул вернулся из-за снимка, присланного пассажирам
Самолет рейса Тель-Авив — Стамбул возвратился на стоянку в связи со снимком, присланным некоторым пассажирам, на котором была запечатлена авиакатастрофа, пишет... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T18:16
2022-05-10T18:16
2022-05-10T21:21
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АНКАРА, 10 мая — РИА Новости. Самолет рейса Тель-Авив — Стамбул возвратился на стоянку в связи со снимком, присланным некоторым пассажирам, на котором была запечатлена авиакатастрофа, пишет во вторник турецкая газета Star."Рейс TK-7709 авиакомпании Anadolujet, выполнявший рейс Тель-Авив — Стамбул, начал движение к взлетно-посадочной полосе для взлета. Тем временем на мобильные телефоны некоторых пассажиров поступило фото, на котором видны кадры авиакатастрофы другой авиакомпании", — пишет газета.Как уточняет издание, пассажиры сообщили о ситуации бортпроводникам."Пилот-капитан связался с диспетчерской вышкой аэропорта Бен-Гурион и сообщил о ситуации. Самолет был возвращен на стоянку. Силы безопасности осмотрели лайнер. Негативных явлений при контроле в самолете не было выявлено. Самолет вылетел из аэропорта Бен-Гурион в 15:40 (совпадает с мск) со 154 пассажирами", — уточнило издание.
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тель-авив, стамбул
18:16 10.05.2022 (обновлено: 21:21 10.05.2022)
Самолет Тель-Авив — Стамбул вернулся из-за снимка, присланного пассажирам
Газета Star: самолет Тель-Авив — Стамбул вернулся из-за снимка, присланного пассажирам