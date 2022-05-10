Рейтинг@Mail.ru
Самолет Тель-Авив — Стамбул вернулся из-за снимка, присланного пассажирам - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/samolet-1787779480.html
Самолет Тель-Авив — Стамбул вернулся из-за снимка, присланного пассажирам
Самолет Тель-Авив — Стамбул вернулся из-за снимка, присланного пассажирам - РИА Новости, 10.05.2022
Самолет Тель-Авив — Стамбул вернулся из-за снимка, присланного пассажирам
Самолет рейса Тель-Авив — Стамбул возвратился на стоянку в связи со снимком, присланным некоторым пассажирам, на котором была запечатлена авиакатастрофа, пишет... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T18:16
2022-05-10T21:21
тель-авив
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
АНКАРА, 10 мая — РИА Новости. Самолет рейса Тель-Авив — Стамбул возвратился на стоянку в связи со снимком, присланным некоторым пассажирам, на котором была запечатлена авиакатастрофа, пишет во вторник турецкая газета Star."Рейс TK-7709 авиакомпании Anadolujet, выполнявший рейс Тель-Авив — Стамбул, начал движение к взлетно-посадочной полосе для взлета. Тем временем на мобильные телефоны некоторых пассажиров поступило фото, на котором видны кадры авиакатастрофы другой авиакомпании", — пишет газета.Как уточняет издание, пассажиры сообщили о ситуации бортпроводникам."Пилот-капитан связался с диспетчерской вышкой аэропорта Бен-Гурион и сообщил о ситуации. Самолет был возвращен на стоянку. Силы безопасности осмотрели лайнер. Негативных явлений при контроле в самолете не было выявлено. Самолет вылетел из аэропорта Бен-Гурион в 15:40 (совпадает с мск) со 154 пассажирами", — уточнило издание.
https://ria.ru/20220507/samolet-1787449353.html
тель-авив
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тель-авив, стамбул
18:16 10.05.2022 (обновлено: 21:21 10.05.2022)
 
Самолет Тель-Авив — Стамбул вернулся из-за снимка, присланного пассажирам

Газета Star: самолет Тель-Авив — Стамбул вернулся из-за снимка, присланного пассажирам

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 мая — РИА Новости. Самолет рейса Тель-Авив — Стамбул возвратился на стоянку в связи со снимком, присланным некоторым пассажирам, на котором была запечатлена авиакатастрофа, пишет во вторник турецкая газета Star.
"Рейс TK-7709 авиакомпании Anadolujet, выполнявший рейс Тель-АвивСтамбул, начал движение к взлетно-посадочной полосе для взлета. Тем временем на мобильные телефоны некоторых пассажиров поступило фото, на котором видны кадры авиакатастрофы другой авиакомпании", — пишет газета.
Как уточняет издание, пассажиры сообщили о ситуации бортпроводникам.
"Пилот-капитан связался с диспетчерской вышкой аэропорта Бен-Гурион и сообщил о ситуации. Самолет был возвращен на стоянку. Силы безопасности осмотрели лайнер. Негативных явлений при контроле в самолете не было выявлено. Самолет вылетел из аэропорта Бен-Гурион в 15:40 (совпадает с мск) со 154 пассажирами", — уточнило издание.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 23:06
Самолет Москва — Бухара вернулся во Внуково по технической причине
 
Тель-АвивСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала