https://ria.ru/20220510/samokat-1787160572.html

Какой электросамокат выбрать в 2022 году: семь популярных моделей

Какой электросамокат выбрать в 2022 году: семь популярных моделей - РИА Новости, 10.05.2022

Какой электросамокат выбрать в 2022 году: семь популярных моделей

Электросамокаты прочно утвердились на улицах российских городов. Настолько, что их владельцев обязали строго соблюдать ПДД, а парламентарии даже предлагают... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T08:00

2022-05-10T08:00

2022-05-10T08:06

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Кирилл Каримов. Электросамокаты прочно утвердились на улицах российских городов. Настолько, что их владельцев обязали строго соблюдать ПДД, а парламентарии даже предлагают ввести для этих транспортных средств ОСАГО. РИА Новости рассказывает о самых популярных моделях в наступившем сезоне.Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2Цена: от 55 000 рублейВостребованная модель от известной китайской компании Xiaomi заметно прибавила в цене, пробив отметку в 50 тысяч рублей. При этом по совокупности характеристик самокат остается весьма интересным предложением на рынке, а его массовое распространение в сервисах кикшеринга создает дополнительную рекламу.Благодаря относительно небольшой массе (14,2 килограмма) и складной конструкции скутер довольно мобильный. Однако влагозащита подвижных узлов весьма условная, и они через некоторое время начинают поскрипывать. Энтузиасты борются с этой проблемой подручными способами, но универсального решения нет.Автономность — 45 километров от одной зарядки, чему должна помочь система рекуперации энергии при торможении. Впрочем, Xiaomi, как и большинство производителей, приукрашивает данные: в реальности пробег редко превышает 30 километров.Гораздо интереснее "умный" функционал: самокат поддерживает связь со смартфоном с помощью приложения Mi Home App, в котором можно настроить силу торможения или проконтролировать состояние аккумулятора. К слову, гарантийный срок у него вдвое короче, чем у самого транспортного средства, — шесть против 12 месяцев.Ninebot KickScooter F25Цена: от 30 000 рублейЭта версия электросамоката от известного бренда Ninebot заметно отличается от старших моделей — упрощения коснулись практически всего, однако благодаря им устройство остается относительно доступным.По уверениям производителя, складная конструкция с рамой из сплава алюминия выдержит ездока весом до 120 килограммов. Самокат относительно легкий (14,7 килограмма) — отсутствие амортизаторов и небольшие шины тоже тому способствовали. Из "излишеств" здесь только встроенный led-фонарик, слабо освещающий дорогу.Электромотор мощностью 300 Вт слегка "придушен", максимальная скорость (25 километров в час) ограничена на программном уровне. Запас хода в 20 километров делает эту модель исключительно прогулочным вариантом.Самокат довольно "выносливый" — благодаря простоте и качеству изготовления. Но есть пара нюансов — влагозащита здесь "для галочки", а езда по ямам и выбоинам быстро приводит подшипники колес в негодность.KUGOO M2 ProЦена: от 36 990 рублейМодель, полюбившаяся россиянам из-за соотношения цены и характеристик. Разгоняется быстрее 30 километров в час даже с тяжелым наездником (до 120 килограммов). Сам же самокат получился легким — 12 килограммов.Обратная сторона медали: снижение веса не лучшим образом сказалось на надежности конструкции. У некоторых пользователей после пары сезонов лопнула рулевая колонка — более именитые производители давно изжили подобные дефекты.Колеса и система амортизации — пневматические. Правда, не особо эффективные: даже минимальные дефекты дорожного полотна лучше объезжать. Имеется фирменное приложение, отслеживающее скорость, пробег и емкость аккумулятора.Есть даже встроенная система блокировки, однако механической противоугонки это, конечно, не заменит. И тут тот редкий случай, когда производитель занижает реальную автономность: при обещанных 30 километрах на одной зарядке получается на пять-семь километров больше. Но ресурс аккумуляторной батареи невелик, емкость падает буквально после нескольких циклов зарядки.MIDWAY i-Max PROЦена: от 50 000 рублейКрупный самокат с мощным электродвигателем выдержит и 150-килограммового наездника. Тем не менее рама складывается, а значит, модель остается (хоть и условно) транспортабельной. Широкая площадка позволяет установить сиденье.Защита от влаги — по стандарту IP56: неглубоких луж и брызг можно не бояться. Шестисотваттный электромотор разгоняет транспортное средство до солидных 40 километров в час, хотя крейсерская скорость все-таки 30. Под стать динамике и тормоза, очень эффективные.А вот пневматические шины уязвимы к проколам и требуют повышенного внимания. Автономность — более 40 километров. Официальное приложение для гаджета работает не очень стабильно, но энтузиасты нашли стороннюю альтернативу. И есть проблема с запчастями — даже ходовые позиции в крупных городах приходится ждать неделями.HIPER Slim YNX560Цена: от 12 000 рублейНедорогая и легкая модель, переходный вариант от "мускульного" к полноценному электрическому. Весит — всего 7,6 килограмма. Естественно, за это пришлось платить качеством начинки — от крошечных цельнорезиновых колес до маломощного электромотора.Двигатель в пике достигает 180 Вт, разгоняя ездока до паспортных 20 километров в час. Но на дороге даже при средней нагрузке — не больше 15. Пробег стоит измерять не в километрах, а в минутах — три четверти часа "покатушек" разрядят аккумулятор полностью. Утешает влагозащита IP54 и полноценная гарантия на год.Acer AES003Цена: от 34 000 рублейТайваньская компания Acer известна компьютерной техникой, электросамокаты появились в ее линейке совсем недавно. Модель AES003 внешне напоминает популярные аналоги от Xiaomi и Ninebot, но все же это оригинальная разработка.При собственном весе 12 кило Acer выдержит наездника в центнер. Мощность электромотора ограничена 250 Вт, и, как утверждает производитель, самокат разгоняется до 20 километров в час. Довольно крепкие надувные колеса обеспечивают относительную плавность хода. Из особенностей — вполне функциональный бортовой компьютер, управлять которым можно без смартфона.Автономность — 30 километров. Зарядка относительно быстрая: комплектный блок питания справится за четыре часа. А вот лужи стоит объезжать — влагозащита здесь сугубо номинальная.Halten RS-03 v.2Цена: от 130 000 рублейВесьма необычного вида электросамокат от Halten и по сути странный — это настоящий гоночный болид, за руль которого неподготовленному человеку браться не стоит. Вес — 37 килограммов, электродвигатель — 2600 Вт, максимальная скорость — 70 километров в час. Тут уже не обойтись без защитной экипировки, а выезжать на тротуар — крайне опасная затея не только для наездника, но и для окружающих.Автономность — 60 километров, но емкие батареи заряжаются по десять часов. В модели чувствуются даже внедорожные нотки: высокий дорожный просвет, длинноходная подвеска и полный привод. Но усердствовать с прогулками по грунтовке нежелательно: пакет аккумуляторов у Halten, как у многих, располагается под площадкой для ездока, их легко повредить. Помимо огромного веса, к недостаткам можно отнести и стоимость — модель не новая, однако с каждым годом дорожает.

https://ria.ru/20220412/smartfon-1783011339.html

https://ria.ru/20220502/elektrosamokat-1786544128.html

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2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, xiaomi inc, гаджеты