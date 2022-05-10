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Видеохостинг Rutube опроверг данные об утере исходного кода сайта - РИА Новости, 10.05.2022
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Видеохостинг Rutube опроверг данные об утере исходного кода сайта
Видеохостинг Rutube опроверг данные об утере исходного кода сайта - РИА Новости, 10.05.2022
Видеохостинг Rutube опроверг данные об утере исходного кода сайта
Rutube опровергает данные в СМИ об утере исходного кода сайта, идет процесс восстановления работы сервиса, сообщили в пресс-службе видеохостинга. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:53
2022-05-10T11:53
технологии
rutube
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Rutube опровергает данные в СМИ об утере исходного кода сайта, идет процесс восстановления работы сервиса, сообщили в пресс-службе видеохостинга.Rutube в понедельник подвергся хакерской атаке, во вторник в СМИ появилась информация о якобы утере исходного кода сайта."Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов", - приводятся в сообщении слова технического директора Rutube.В пресс-службе отметили, что этот инцидент стал самым мощным за всю историю видеосервиса. Работа по восстановлению идет вторые сутки."По словам технических специалистов Rutube, основная сложность заключается в восстановлении инфраструктуры, представляющей собой сотни серверов, каждый из который приходится восстанавливать в ручном режиме, постепенно устраняя последствия вмешательства злоумышленников", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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96
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технологии, rutube
11:53 10.05.2022
 
Видеохостинг Rutube опроверг данные об утере исходного кода сайта

Видеохостинг Rutube опроверг данные об утере исходного кода сайта

© Фото : RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Rutube опровергает данные в СМИ об утере исходного кода сайта, идет процесс восстановления работы сервиса, сообщили в пресс-службе видеохостинга.
Rutube в понедельник подвергся хакерской атаке, во вторник в СМИ появилась информация о якобы утере исходного кода сайта.
"Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов", - приводятся в сообщении слова технического директора Rutube.
В пресс-службе отметили, что этот инцидент стал самым мощным за всю историю видеосервиса. Работа по восстановлению идет вторые сутки.
"По словам технических специалистов Rutube, основная сложность заключается в восстановлении инфраструктуры, представляющей собой сотни серверов, каждый из который приходится восстанавливать в ручном режиме, постепенно устраняя последствия вмешательства злоумышленников", - добавляется в сообщении.
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