https://ria.ru/20220510/rutube-1787736572.html

Видеохостинг Rutube опроверг данные об утере исходного кода сайта

Видеохостинг Rutube опроверг данные об утере исходного кода сайта - РИА Новости, 10.05.2022

Видеохостинг Rutube опроверг данные об утере исходного кода сайта

Rutube опровергает данные в СМИ об утере исходного кода сайта, идет процесс восстановления работы сервиса, сообщили в пресс-службе видеохостинга. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:53

2022-05-10T11:53

2022-05-10T11:53

технологии

rutube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787618322_149:0:1081:524_1920x0_80_0_0_eece3d5bfebbde6e48e4809d53b6ba6c.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Rutube опровергает данные в СМИ об утере исходного кода сайта, идет процесс восстановления работы сервиса, сообщили в пресс-службе видеохостинга.Rutube в понедельник подвергся хакерской атаке, во вторник в СМИ появилась информация о якобы утере исходного кода сайта."Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов", - приводятся в сообщении слова технического директора Rutube.В пресс-службе отметили, что этот инцидент стал самым мощным за всю историю видеосервиса. Работа по восстановлению идет вторые сутки."По словам технических специалистов Rutube, основная сложность заключается в восстановлении инфраструктуры, представляющей собой сотни серверов, каждый из который приходится восстанавливать в ручном режиме, постепенно устраняя последствия вмешательства злоумышленников", - добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/1787700420.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, rutube