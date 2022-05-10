https://ria.ru/20220510/rozysk-1787761139.html

Госбюро расследований Украины объявило Илью Киву в международный розыск

Госбюро расследований Украины объявило Илью Киву в международный розыск - РИА Новости, 10.05.2022

Госбюро расследований Украины объявило Илью Киву в международный розыск

Госбюро расследований (ГБР) Украины объявило лишенного мандата депутата Верховной рады Илью Киву в международный розыск. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:39

2022-05-10T15:39

2022-05-10T15:39

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илья кива

ирина венедиктова

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины объявило лишенного мандата депутата Верховной рады Илью Киву в международный розыск."По инициативе следователей государственного бюро расследований бывший народный депутат Илья Кива объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В ГБР добавили, что обвинительный акт по делу Кивы направлен в суд.В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием. Позднее Кива обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и гражданстве РФ.

https://ria.ru/20220510/zelenskiy-1787732521.html

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Екатерина Зайцева

украина, россия, илья кива, ирина венедиктова, владимир путин, в мире