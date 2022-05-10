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Госбюро расследований Украины объявило Илью Киву в международный розыск - РИА Новости, 10.05.2022
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Госбюро расследований Украины объявило Илью Киву в международный розыск
Госбюро расследований Украины объявило Илью Киву в международный розыск - РИА Новости, 10.05.2022
Госбюро расследований Украины объявило Илью Киву в международный розыск
Госбюро расследований (ГБР) Украины объявило лишенного мандата депутата Верховной рады Илью Киву в международный розыск. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:39
2022-05-10T15:39
украина
россия
илья кива
ирина венедиктова
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины объявило лишенного мандата депутата Верховной рады Илью Киву в международный розыск."По инициативе следователей государственного бюро расследований бывший народный депутат Илья Кива объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В ГБР добавили, что обвинительный акт по делу Кивы направлен в суд.В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием. Позднее Кива обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и гражданстве РФ.
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украина, россия, илья кива, ирина венедиктова, владимир путин, в мире
15:39 10.05.2022
 
Госбюро расследований Украины объявило Илью Киву в международный розыск

Госбюро расследований Украины объявило экс-депутата Рады Илью Киву в международный розыск

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : @kivailya
Илья Кива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины объявило лишенного мандата депутата Верховной рады Илью Киву в международный розыск.
"По инициативе следователей государственного бюро расследований бывший народный депутат Илья Кива объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ГБР добавили, что обвинительный акт по делу Кивы направлен в суд.
В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием. Позднее Кива обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и гражданстве РФ.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
11:11
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УкраинаРоссияИлья КиваИрина ВенедиктоваВладимир ПутинВ мире
 
 
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