https://ria.ru/20220510/rozysk-1787761139.html
Госбюро расследований Украины объявило Илью Киву в международный розыск
Госбюро расследований Украины объявило Илью Киву в международный розыск - РИА Новости, 10.05.2022
Госбюро расследований Украины объявило Илью Киву в международный розыск
Госбюро расследований (ГБР) Украины объявило лишенного мандата депутата Верховной рады Илью Киву в международный розыск. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:39
2022-05-10T15:39
2022-05-10T15:39
украина
россия
илья кива
ирина венедиктова
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891334_64:0:1100:583_1920x0_80_0_0_b39431fac4129bd4350085636feb21fe.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины объявило лишенного мандата депутата Верховной рады Илью Киву в международный розыск."По инициативе следователей государственного бюро расследований бывший народный депутат Илья Кива объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В ГБР добавили, что обвинительный акт по делу Кивы направлен в суд.В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием. Позднее Кива обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и гражданстве РФ.
https://ria.ru/20220510/zelenskiy-1787732521.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891334_209:0:986:583_1920x0_80_0_0_ee719cefc032504a0fa092ff1c223cb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, илья кива, ирина венедиктова, владимир путин, в мире
Госбюро расследований Украины объявило Илью Киву в международный розыск
Госбюро расследований Украины объявило экс-депутата Рады Илью Киву в международный розыск