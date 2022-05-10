https://ria.ru/20220510/riga-1787728571.html
В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника освободителям
В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника освободителям - РИА Новости, 10.05.2022
В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника освободителям
Муниципальные службы Риги при помощи трактора убрали цветы, которые местные жители возложили в День Победы у памятника советским воинам — освободителям,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T10:26
2022-05-10T10:26
2022-05-10T16:46
в мире
рига
день победы
день победы — 2022
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Муниципальные службы Риги при помощи трактора убрали цветы, которые местные жители возложили в День Победы у памятника советским воинам — освободителям, сообщает Telegram-канал "Спутник Ближнее зарубежье".Канал ссылается на депутата городской думы Константина Чекушина, который опубликовал фотографии с места событий. На них видно, как бульдозер сгребает цветы, выложенные у мемориала.В этом году власти Латвии объявили 9 мая Днем памяти жертв на Украине. Спецслужбы призвали население не посещать воинские мемориалы, а возложение цветов пообещали рассматривать как "открытое неуважение". В республике запрещены георгиевские ленточки, символы Z и V, а также массовые мероприятия вблизи советских памятников. Парк Победы, где установлен мемориал в честь освободителей Латвии, оградили забором, на котором развесили украинский и латвийский флаги. Тем не менее жители Риги принесли к памятнику море цветов.
https://ria.ru/20220506/soglashenie-1787260213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, рига, день победы
10:26 10.05.2022 (обновлено: 16:46 10.05.2022)
В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника освободителям
В Риге трактором сгребли цветы, возложенные в День Победы у памятника освободителям
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Муниципальные службы Риги при помощи трактора убрали цветы, которые местные жители возложили в День Победы у памятника советским воинам — освободителям, сообщает Telegram-канал "Спутник Ближнее зарубежье
".
Канал ссылается на депутата городской думы Константина Чекушина, который опубликовал фотографии с места событий. На них видно, как бульдозер сгребает цветы, выложенные у мемориала.
В этом году власти Латвии объявили 9 мая Днем памяти жертв на Украине. Спецслужбы призвали население не посещать воинские мемориалы, а возложение цветов пообещали рассматривать как "открытое неуважение". В республике запрещены георгиевские ленточки, символы Z и V, а также массовые мероприятия вблизи советских памятников.
Парк Победы, где установлен мемориал в честь освободителей Латвии, оградили забором, на котором развесили украинский и латвийский флаги. Тем не менее жители Риги принесли к памятнику море цветов.