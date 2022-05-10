https://ria.ru/20220510/riga-1787728571.html

В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника освободителям

В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника освободителям - РИА Новости, 10.05.2022

В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника освободителям

Муниципальные службы Риги при помощи трактора убрали цветы, которые местные жители возложили в День Победы у памятника советским воинам — освободителям,... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T10:26

2022-05-10T10:26

2022-05-10T16:46

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день победы — 2022

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Муниципальные службы Риги при помощи трактора убрали цветы, которые местные жители возложили в День Победы у памятника советским воинам — освободителям, сообщает Telegram-канал "Спутник Ближнее зарубежье".Канал ссылается на депутата городской думы Константина Чекушина, который опубликовал фотографии с места событий. На них видно, как бульдозер сгребает цветы, выложенные у мемориала.В этом году власти Латвии объявили 9 мая Днем ​​памяти жертв на Украине. Спецслужбы призвали население не посещать воинские мемориалы, а возложение цветов пообещали рассматривать как "открытое неуважение". В республике запрещены георгиевские ленточки, символы Z и V, а также массовые мероприятия вблизи советских памятников. Парк Победы, где установлен мемориал в честь освободителей Латвии, оградили забором, на котором развесили украинский и латвийский флаги. Тем не менее жители Риги принесли к памятнику море цветов.

https://ria.ru/20220506/soglashenie-1787260213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рига, день победы