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В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника освободителям - РИА Новости, 10.05.2022
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В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника освободителям
В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника освободителям - РИА Новости, 10.05.2022
В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника освободителям
Муниципальные службы Риги при помощи трактора убрали цветы, которые местные жители возложили в День Победы у памятника советским воинам — освободителям,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T10:26
2022-05-10T16:46
в мире
рига
день победы
день победы — 2022
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Муниципальные службы Риги при помощи трактора убрали цветы, которые местные жители возложили в День Победы у памятника советским воинам — освободителям, сообщает Telegram-канал "Спутник Ближнее зарубежье".Канал ссылается на депутата городской думы Константина Чекушина, который опубликовал фотографии с места событий. На них видно, как бульдозер сгребает цветы, выложенные у мемориала.В этом году власти Латвии объявили 9 мая Днем ​​памяти жертв на Украине. Спецслужбы призвали население не посещать воинские мемориалы, а возложение цветов пообещали рассматривать как "открытое неуважение". В республике запрещены георгиевские ленточки, символы Z и V, а также массовые мероприятия вблизи советских памятников. Парк Победы, где установлен мемориал в честь освободителей Латвии, оградили забором, на котором развесили украинский и латвийский флаги. Тем не менее жители Риги принесли к памятнику море цветов.
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в мире, рига, день победы
10:26 10.05.2022 (обновлено: 16:46 10.05.2022)
 
В Риге трактором сгребли цветы, возложенные 9 мая у памятника освободителям

В Риге трактором сгребли цветы, возложенные в День Победы у памятника освободителям

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Риге
Празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Риге - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Sputnik / Стрингер
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Празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Риге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Муниципальные службы Риги при помощи трактора убрали цветы, которые местные жители возложили в День Победы у памятника советским воинам — освободителям, сообщает Telegram-канал "Спутник Ближнее зарубежье".
Канал ссылается на депутата городской думы Константина Чекушина, который опубликовал фотографии с места событий. На них видно, как бульдозер сгребает цветы, выложенные у мемориала.
В этом году власти Латвии объявили 9 мая Днем ​​памяти жертв на Украине. Спецслужбы призвали население не посещать воинские мемориалы, а возложение цветов пообещали рассматривать как "открытое неуважение". В республике запрещены георгиевские ленточки, символы Z и V, а также массовые мероприятия вблизи советских памятников.
Парк Победы, где установлен мемориал в честь освободителей Латвии, оградили забором, на котором развесили украинский и латвийский флаги. Тем не менее жители Риги принесли к памятнику море цветов.
Заседание сейма Латвии - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 17:01
В Латвии хотят приостановить соглашение с Россией о памятниках воинам
 
День Победы — 2022В миреРигаДень Победы
 
 
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