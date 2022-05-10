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В Крыму заявили, что освобожденные регионы Украины быстро восстановят - РИА Новости, 10.05.2022
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В Крыму заявили, что освобожденные регионы Украины быстро восстановят
В Крыму заявили, что освобожденные регионы Украины быстро восстановят - РИА Новости, 10.05.2022
В Крыму заявили, что освобожденные регионы Украины быстро восстановят
Освобожденные южные регионы Украины будут быстро восстановлены, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T09:57
2022-05-10T09:57
россия
республика крым
украина
херсонская область
запорожская область
андрей турчак
владимир сальдо
единая россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Освобожденные южные регионы Украины будут быстро восстановлены, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов."Помощь вся находимая будет оказана, и восстановление произойдет достаточно быстро", - сказал Константинов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
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россия
республика крым
украина
херсонская область
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россия, республика крым, украина, херсонская область , запорожская область, андрей турчак, владимир сальдо, единая россия
09:57 10.05.2022
 
В Крыму заявили, что освобожденные регионы Украины быстро восстановят

Глава крымского парламента Константинов: освобожденные регионы Украины быстро восстановят

© РИА НовостиНовая Каховка в Херсонской области
Новая Каховка в Херсонской области
© РИА Новости
Новая Каховка в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Освобожденные южные регионы Украины будут быстро восстановлены, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Помощь вся находимая будет оказана, и восстановление произойдет достаточно быстро", - сказал Константинов.
Здание Госсовета Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
09:11
В парламенте Крыма заявили, что видят южные области Украины регионом России
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
 
РоссияРеспублика КрымУкраинаХерсонская областьЗапорожская областьАндрей ТурчакВладимир СальдоЕдиная Россия
 
 
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