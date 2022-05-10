https://ria.ru/20220510/regiony-1787727047.html
В Крыму заявили, что освобожденные регионы Украины быстро восстановят
В Крыму заявили, что освобожденные регионы Украины быстро восстановят - РИА Новости, 10.05.2022
В Крыму заявили, что освобожденные регионы Украины быстро восстановят
Освобожденные южные регионы Украины будут быстро восстановлены, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T09:57
2022-05-10T09:57
2022-05-10T09:57
россия
республика крым
украина
херсонская область
запорожская область
андрей турчак
владимир сальдо
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787413692_0:0:2533:1424_1920x0_80_0_0_1c6de9cbd86dcdc3da2770d7ffbd2343.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Освобожденные южные регионы Украины будут быстро восстановлены, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов."Помощь вся находимая будет оказана, и восстановление произойдет достаточно быстро", - сказал Константинов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
https://ria.ru/20220510/krym-1787723504.html
россия
республика крым
украина
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787413692_24:0:1923:1424_1920x0_80_0_0_0cf2e5051c30208c36ff834767ed4e32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, украина, херсонская область , запорожская область, андрей турчак, владимир сальдо, единая россия
В Крыму заявили, что освобожденные регионы Украины быстро восстановят
Глава крымского парламента Константинов: освобожденные регионы Украины быстро восстановят