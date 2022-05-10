https://ria.ru/20220510/regiony-1787727047.html

В Крыму заявили, что освобожденные регионы Украины быстро восстановят

В Крыму заявили, что освобожденные регионы Украины быстро восстановят - РИА Новости, 10.05.2022

В Крыму заявили, что освобожденные регионы Украины быстро восстановят

Освобожденные южные регионы Украины будут быстро восстановлены, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T09:57

2022-05-10T09:57

2022-05-10T09:57

россия

республика крым

украина

херсонская область

запорожская область

андрей турчак

владимир сальдо

единая россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Освобожденные южные регионы Украины будут быстро восстановлены, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов."Помощь вся находимая будет оказана, и восстановление произойдет достаточно быстро", - сказал Константинов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.

https://ria.ru/20220510/krym-1787723504.html

россия

республика крым

украина

херсонская область

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, украина, херсонская область , запорожская область, андрей турчак, владимир сальдо, единая россия