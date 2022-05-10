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Российские силы ПВО перехватили над Харцызском украинскую ракету "Точка-У" - РИА Новости, 10.05.2022
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Российские силы ПВО перехватили над Харцызском украинскую ракету "Точка-У"
Российские силы ПВО перехватили над Харцызском украинскую ракету "Точка-У" - РИА Новости, 10.05.2022
Российские силы ПВО перехватили над Харцызском украинскую ракету "Точка-У"
Российские средства ПВО в ходе специальной военной операции в течение ночи сбили три украинских беспилотника, одну ракету "Точка-У" и несколько снарядов от РСЗО РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T10:58
2022-05-10T10:59
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
харцызск
одесса
моспино
игорь конашенков
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в ходе специальной военной операции в течение ночи сбили три украинских беспилотника, одну ракету "Точка-У" и несколько снарядов от РСЗО "Смерч", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Моспино, Юнокоммунарск Донецкой Народной Республики и города Одесса. Над населенным пунктом Харцызск Донецкой Народной Республики перехвачены украинская ракета "Точка-У" и реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч". Еще два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма Харьковской области", - заявил он.
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украина
харцызск
одесса
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харцызск, одесса, моспино, игорь конашенков
10:58 10.05.2022 (обновлено: 10:59 10.05.2022)
 
Российские силы ПВО перехватили над Харцызском украинскую ракету "Точка-У"

Минобороны: российские средства ПВО перехватили над Харцызском украинскую ракету "Точка-У"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в ходе специальной военной операции в течение ночи сбили три украинских беспилотника, одну ракету "Точка-У" и несколько снарядов от РСЗО "Смерч", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Моспино, Юнокоммунарск Донецкой Народной Республики и города Одесса. Над населенным пунктом Харцызск Донецкой Народной Республики перехвачены украинская ракета "Точка-У" и реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч". Еще два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма Харьковской области", - заявил он.
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В миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФХарцызскОдессаМоспиноИгорь Конашенков
 
 
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