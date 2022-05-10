https://ria.ru/20220510/pvo-1787730824.html
Российские силы ПВО перехватили над Харцызском украинскую ракету "Точка-У"
Российские силы ПВО перехватили над Харцызском украинскую ракету "Точка-У" - РИА Новости, 10.05.2022
Российские силы ПВО перехватили над Харцызском украинскую ракету "Точка-У"
Российские средства ПВО в ходе специальной военной операции в течение ночи сбили три украинских беспилотника, одну ракету "Точка-У" и несколько снарядов от РСЗО РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T10:58
2022-05-10T10:58
2022-05-10T10:59
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
харцызск
одесса
моспино
игорь конашенков
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в ходе специальной военной операции в течение ночи сбили три украинских беспилотника, одну ракету "Точка-У" и несколько снарядов от РСЗО "Смерч", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Моспино, Юнокоммунарск Донецкой Народной Республики и города Одесса. Над населенным пунктом Харцызск Донецкой Народной Республики перехвачены украинская ракета "Точка-У" и реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч". Еще два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма Харьковской области", - заявил он.
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787730692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харцызск, одесса, моспино, игорь конашенков
10:58 10.05.2022 (обновлено: 10:59 10.05.2022)
Российские силы ПВО перехватили над Харцызском украинскую ракету "Точка-У"
Минобороны: российские средства ПВО перехватили над Харцызском украинскую ракету "Точка-У"