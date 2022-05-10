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Александр Усс попросил Путина наградить отличившихся при тушении пожаров - РИА Новости, 10.05.2022
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Александр Усс попросил Путина наградить отличившихся при тушении пожаров
Александр Усс попросил Путина наградить отличившихся при тушении пожаров - РИА Новости, 10.05.2022
Александр Усс попросил Путина наградить отличившихся при тушении пожаров
Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение о представлении к госнаградам особо РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:29
2022-05-10T16:39
происшествия
жилье
владимир путин
россия
курганская область
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение о представлении к госнаградам особо отличившихся при тушении пожаров в крае.Как сообщил глава региона на совещании у президента, в результате недавних крупных пожаров в Красноярском крае было уничтожено или повреждено 518 домов, без крова остались более 1,2 тысячи человек, пострадал 21 человек, семь погибли."Наземные силы действовали с максимальной отдачей. Причем наряду с профессиональными спасателями, МЧС, службой Лесоохраны, в борьбу с огнем включились все, кто мог: это и полиция, силовые структуры, военные, предприятия, граждане. В этой связи я попрошу вас, Владимир Владимирович, дать нам разрешение на представление наиболее отличившихся на тушении пожаров к госнаградам. Они этого действительно заслуживают", - обратился Усс к президенту.
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происшествия, жилье, владимир путин, россия, курганская область, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:29 10.05.2022 (обновлено: 16:39 10.05.2022)
 
Александр Усс попросил Путина наградить отличившихся при тушении пожаров

Красноярский губернатор Усс попросил Путина наградить отличившихся при тушении пожаров

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение о представлении к госнаградам особо отличившихся при тушении пожаров в крае.
Как сообщил глава региона на совещании у президента, в результате недавних крупных пожаров в Красноярском крае было уничтожено или повреждено 518 домов, без крова остались более 1,2 тысячи человек, пострадал 21 человек, семь погибли.
"Наземные силы действовали с максимальной отдачей. Причем наряду с профессиональными спасателями, МЧС, службой Лесоохраны, в борьбу с огнем включились все, кто мог: это и полиция, силовые структуры, военные, предприятия, граждане. В этой связи я попрошу вас, Владимир Владимирович, дать нам разрешение на представление наиболее отличившихся на тушении пожаров к госнаградам. Они этого действительно заслуживают", - обратился Усс к президенту.
Врио министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
13:33
Чуприян заявил, что ситуация с пожарами находится на контроле МЧС
 
ПроисшествияЖильеВладимир ПутинРоссияКурганская областьКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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