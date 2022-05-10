https://ria.ru/20220510/putin-1787767682.html

Александр Усс попросил Путина наградить отличившихся при тушении пожаров

Александр Усс попросил Путина наградить отличившихся при тушении пожаров - РИА Новости, 10.05.2022

Александр Усс попросил Путина наградить отличившихся при тушении пожаров

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение о представлении к госнаградам особо РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T16:29

2022-05-10T16:29

2022-05-10T16:39

происшествия

жилье

владимир путин

россия

курганская область

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение о представлении к госнаградам особо отличившихся при тушении пожаров в крае.Как сообщил глава региона на совещании у президента, в результате недавних крупных пожаров в Красноярском крае было уничтожено или повреждено 518 домов, без крова остались более 1,2 тысячи человек, пострадал 21 человек, семь погибли."Наземные силы действовали с максимальной отдачей. Причем наряду с профессиональными спасателями, МЧС, службой Лесоохраны, в борьбу с огнем включились все, кто мог: это и полиция, силовые структуры, военные, предприятия, граждане. В этой связи я попрошу вас, Владимир Владимирович, дать нам разрешение на представление наиболее отличившихся на тушении пожаров к госнаградам. Они этого действительно заслуживают", - обратился Усс к президенту.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787746471.html

россия

курганская область

красноярский край

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происшествия, жилье, владимир путин, россия, курганская область, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)