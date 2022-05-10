https://ria.ru/20220510/putin-1787758320.html

Путин 11 мая посетит центр "Сириус"

Путин 11 мая посетит центр "Сириус" - РИА Новости, 10.05.2022

Путин 11 мая посетит центр "Сириус"

Президент России Владимир Путин в среду посетит центр "Сириус", проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", сообщает... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:10

2022-05-10T15:10

2022-05-10T15:14

владимир путин

общество

образовательный центр "сириус"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595291863_0:160:3078:1891_1920x0_80_0_0_d85227bc122807090b649d28876e467b.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит центр "Сириус", проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", сообщает пресс-служба Кремля."Одиннадцатого мая Владимир Путин посетит образовательный центр "Сириус". Президент в режиме видеоконференции проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", а также ознакомится с недавно построенным корпусом "Спорт", включающим в себя бассейны, тренажерные залы и игровые площадки", - говорится в сообщении.Добавляется, что спорткомплекс позволяет удовлетворить потребности в активном отдыхе всех участников образовательной программы центра "Сириус".

https://sn.ria.ru/20220427/obrazovanie-1785734072.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, общество, образовательный центр "сириус"