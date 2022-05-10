https://ria.ru/20220510/putin-1787758320.html
Путин 11 мая посетит центр "Сириус"
Путин 11 мая посетит центр "Сириус" - РИА Новости, 10.05.2022
Путин 11 мая посетит центр "Сириус"
Президент России Владимир Путин в среду посетит центр "Сириус", проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", сообщает... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:10
2022-05-10T15:10
2022-05-10T15:14
владимир путин
общество
образовательный центр "сириус"
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит центр "Сириус", проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", сообщает пресс-служба Кремля."Одиннадцатого мая Владимир Путин посетит образовательный центр "Сириус". Президент в режиме видеоконференции проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", а также ознакомится с недавно построенным корпусом "Спорт", включающим в себя бассейны, тренажерные залы и игровые площадки", - говорится в сообщении.Добавляется, что спорткомплекс позволяет удовлетворить потребности в активном отдыхе всех участников образовательной программы центра "Сириус".
https://sn.ria.ru/20220427/obrazovanie-1785734072.html
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владимир путин, общество, образовательный центр "сириус"
15:10 10.05.2022 (обновлено: 15:14 10.05.2022)
Путин 11 мая посетит центр "Сириус"
Кремль: Путин 11 мая посетит центр "Сириус" и проведет заседание фонда "Талант и успех"