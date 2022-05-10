https://ria.ru/20220510/psaki-1787776443.html

Американцев разозлили слова Псаки о Путине и Дне Победы

Американцев разозлили слова Псаки о Путине и Дне Победы - РИА Новости, 10.05.2022

Американцев разозлили слова Псаки о Путине и Дне Победы

Пресс-брифинг официального представителя Белого дома Джен Псаки, на котором она попыталась раскритиковать речь президента России Владимира Путина на параде... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T17:51

2022-05-10T17:51

2022-05-10T20:03

в мире

россия

сша

украина

нато

джо байден

день победы

дженнифер псаки

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пресс-брифинг официального представителя Белого дома Джен Псаки, на котором она попыталась раскритиковать речь президента России Владимира Путина на параде Победы на Красной площади, вызвал негативную реакцию у американцев.Накануне, отвечая на вопросы журналистов, Псаки обвинила российского лидера в попытке "исказить историю". Она также заверила представителей СМИ, что Белый дом делает все возможное для помощи Киеву, упомянув новый закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Украине. Позиция Вашингтона не нашла отклика среди комментаторов в интернете. Американские пользователи социальных сетей резко негативно высказались в адрес администрации Байдена."Вместо того, чтобы попытаться остановить кризис через переговоры и доставку гуманитарной помощи, Вашингтон накаляет обстановку", — написали в комментариях."Спасибо мистеру президенту за разжигание затяжного прокси-конфликта", — написал один из комментаторов.В то же время читатели британской газеты Daily Mail ополчились на Псаки из-за обвинений во лжи в адрес российского лидера."Да вся администрация Байдена — это одна сплошная фабрика по производству дезинформации", — высказал мнение пользователь сайта газеты."Джен, предлагаю посмотреть сначала в зеркало, а потом кидаться обвинениями", — с иронией указал другой."Вот кто-кто, а Псаки уж точно умеет переврать и извратить историю. Лгут НАТО и США, а не Путин", — заключили в комментариях к статье.Накануне Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении президент напомнил, что Москва "всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности", предлагала западным странам договор о гарантиях безопасности, но не была услышана. По его словам, в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, что неприемлемо для России, а Североатлантический альянс "начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий". Другими словами, непосредственно у границ России создавалась "абсолютная неприемлемая для нас угроза", заметил Путин.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. Как заявлял глава Пентагона, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787761930.html

https://ria.ru/20220510/bayden-1787696800.html

https://ria.ru/20220508/ssha-1787413392.html

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сша

украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, сша, украина, нато, джо байден, день победы, дженнифер псаки