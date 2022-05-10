https://ria.ru/20220510/psaki-1787776443.html
Американцев разозлили слова Псаки о Путине и Дне Победы
Американцев разозлили слова Псаки о Путине и Дне Победы - РИА Новости, 10.05.2022
Американцев разозлили слова Псаки о Путине и Дне Победы
Пресс-брифинг официального представителя Белого дома Джен Псаки, на котором она попыталась раскритиковать речь президента России Владимира Путина на параде... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:51
2022-05-10T17:51
2022-05-10T20:03
в мире
россия
сша
украина
нато
джо байден
день победы
дженнифер псаки
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пресс-брифинг официального представителя Белого дома Джен Псаки, на котором она попыталась раскритиковать речь президента России Владимира Путина на параде Победы на Красной площади, вызвал негативную реакцию у американцев.Накануне, отвечая на вопросы журналистов, Псаки обвинила российского лидера в попытке "исказить историю". Она также заверила представителей СМИ, что Белый дом делает все возможное для помощи Киеву, упомянув новый закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Украине. Позиция Вашингтона не нашла отклика среди комментаторов в интернете. Американские пользователи социальных сетей резко негативно высказались в адрес администрации Байдена."Вместо того, чтобы попытаться остановить кризис через переговоры и доставку гуманитарной помощи, Вашингтон накаляет обстановку", — написали в комментариях."Спасибо мистеру президенту за разжигание затяжного прокси-конфликта", — написал один из комментаторов.В то же время читатели британской газеты Daily Mail ополчились на Псаки из-за обвинений во лжи в адрес российского лидера."Да вся администрация Байдена — это одна сплошная фабрика по производству дезинформации", — высказал мнение пользователь сайта газеты."Джен, предлагаю посмотреть сначала в зеркало, а потом кидаться обвинениями", — с иронией указал другой."Вот кто-кто, а Псаки уж точно умеет переврать и извратить историю. Лгут НАТО и США, а не Путин", — заключили в комментариях к статье.Накануне Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении президент напомнил, что Москва "всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности", предлагала западным странам договор о гарантиях безопасности, но не была услышана. По его словам, в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, что неприемлемо для России, а Североатлантический альянс "начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий". Другими словами, непосредственно у границ России создавалась "абсолютная неприемлемая для нас угроза", заметил Путин.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. Как заявлял глава Пентагона, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787761930.html
https://ria.ru/20220510/bayden-1787696800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, нато, джо байден, день победы, дженнифер псаки
17:51 10.05.2022 (обновлено: 20:03 10.05.2022)
Американцев разозлили слова Псаки о Путине и Дне Победы
Пользователей Twitter разозлили слова Псаки о Путине и Дне Победы
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пресс-брифинг официального представителя Белого дома Джен Псаки, на котором она попыталась раскритиковать речь президента России Владимира Путина на параде Победы на Красной площади, вызвал негативную реакцию у американцев.
Накануне, отвечая на вопросы журналистов, Псаки обвинила российского лидера в попытке "исказить историю". Она также заверила представителей СМИ, что Белый дом делает все возможное для помощи Киеву
, упомянув новый закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Украине
.
Позиция Вашингтона не нашла отклика среди комментаторов в интернете. Американские пользователи социальных сетей резко негативно высказались в адрес администрации Байдена.
"Вместо того, чтобы попытаться остановить кризис через переговоры и доставку гуманитарной помощи, Вашингтон накаляет обстановку", — написали в комментариях.
"Менталитет ковбоев в действии. Давайте раздадим каждому оружие, и наступит мир во всем мире", — с укором отметил другой пользователь.
"Спасибо мистеру президенту за разжигание затяжного прокси-конфликта", — написал один из комментаторов.
В то же время читатели британской газеты Daily Mail
ополчились на Псаки из-за обвинений во лжи в адрес российского лидера.
"Да вся администрация Байдена — это одна сплошная фабрика по производству дезинформации", — высказал мнение пользователь сайта газеты.
"Джен, предлагаю посмотреть сначала в зеркало, а потом кидаться обвинениями", — с иронией указал другой.
"Вот кто-кто, а Псаки уж точно умеет переврать и извратить историю. Лгут НАТО
и США
, а не Путин", — заключили в комментариях к статье.
Накануне Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении президент напомнил, что Москва
"всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности", предлагала западным странам договор о гарантиях безопасности, но не была услышана. По его словам, в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, что неприемлемо для России
, а Североатлантический альянс "начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий". Другими словами, непосредственно у границ России создавалась "абсолютная неприемлемая для нас угроза", заметил Путин.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден
подписал закон о ленд-лизе. Как заявлял глава Пентагона
, США стремятся ослабить Россию, чтобы в будущем "она не могла предпринимать такие действия, как на Украине".
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.