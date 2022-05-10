https://ria.ru/20220510/primore-1787711705.html
В Приморье произошел крупный природный пожар
В Приморье произошел крупный природный пожар - РИА Новости, 10.05.2022
В Приморье произошел крупный природный пожар
Добровольцы вторые сутки тушат природный пожар на острове Путятина в Приморье, угрозы поселку нет. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T01:52
2022-05-10T01:52
2022-05-10T01:59
происшествия
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786243812_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_978599809b1fdc56726c5627de8a5dd3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 мая – РИА Новости. Добровольцы вторые сутки тушат природный пожар на острове Путятина в Приморье, угрозы поселку нет.В соцсетях жители Приморья публикуют снимки острова, часть которого охвачена пожаром. Согласно информации очевидцев, возгорание началось еще в воскресенье.Отмечается, что тушение идёт встречным палом.Как уточнил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС, на утро вторника пожар еще действует. "Населенному пункту угрозы нет, прогноз - к 13.00 (06.00 мск) ликвидируют", - сообщили в министерстве.Остров Путятина входит в состав городского округа ЗАТО Фокино. Там живет менее 1 тысячи человек.В третьей декаде апреля из-за теплой и сухой погоды в Приморье обострилась пожарная обстановка. Власти Приморья распространили на всю территорию края особый противопожарный режим.
https://ria.ru/20220508/pozhary-1787468961.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786243812_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_0bb2c245ca64ac70eb8919139da8e895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
01:52 10.05.2022 (обновлено: 01:59 10.05.2022)
В Приморье произошел крупный природный пожар
В Приморье на острове Путятина произошел крупный природный пожар
ВЛАДИВОСТОК, 10 мая – РИА Новости. Добровольцы вторые сутки тушат природный пожар на острове Путятина в Приморье, угрозы поселку нет.
В соцсетях жители Приморья публикуют снимки острова, часть которого охвачена пожаром. Согласно информации очевидцев, возгорание началось еще в воскресенье.
"На острове Путятина обнаружен ландшафтный природный пожар, который распространялся по сопке Старцева от бухты Широкая. Добровольной пожарной командой города Фокино под руководством Коледаева Ивана Николаевича предприняты все меры для его ликвидации… Добровольцы работают, населенному пункту угрозы нет", - сообщает администрация Фокино.
Отмечается, что тушение идёт встречным палом.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС, на утро вторника пожар еще действует. "Населенному пункту угрозы нет, прогноз - к 13.00 (06.00 мск) ликвидируют", - сообщили в министерстве.
Остров Путятина входит в состав городского округа ЗАТО Фокино. Там живет менее 1 тысячи человек.
В третьей декаде апреля из-за теплой и сухой погоды в Приморье обострилась пожарная обстановка. Власти Приморья распространили на всю территорию края особый противопожарный режим.