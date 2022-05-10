https://ria.ru/20220510/primore-1787711705.html

В Приморье произошел крупный природный пожар

В Приморье произошел крупный природный пожар - РИА Новости, 10.05.2022

В Приморье произошел крупный природный пожар

Добровольцы вторые сутки тушат природный пожар на острове Путятина в Приморье, угрозы поселку нет. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T01:52

2022-05-10T01:52

2022-05-10T01:59

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мая – РИА Новости. Добровольцы вторые сутки тушат природный пожар на острове Путятина в Приморье, угрозы поселку нет.В соцсетях жители Приморья публикуют снимки острова, часть которого охвачена пожаром. Согласно информации очевидцев, возгорание началось еще в воскресенье.Отмечается, что тушение идёт встречным палом.Как уточнил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС, на утро вторника пожар еще действует. "Населенному пункту угрозы нет, прогноз - к 13.00 (06.00 мск) ликвидируют", - сообщили в министерстве.Остров Путятина входит в состав городского округа ЗАТО Фокино. Там живет менее 1 тысячи человек.В третьей декаде апреля из-за теплой и сухой погоды в Приморье обострилась пожарная обстановка. Власти Приморья распространили на всю территорию края особый противопожарный режим.

https://ria.ru/20220508/pozhary-1787468961.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, приморский край