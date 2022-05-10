https://ria.ru/20220510/pridnestrove-1787754822.html

В Приднестровье продлили действие "красного" уровня террористической угрозы

В Приднестровье продлили действие "красного" уровня террористической угрозы - РИА Новости, 10.05.2022

В Приднестровье продлили действие "красного" уровня террористической угрозы

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник в ходе совещания с руководителями правоохранительных и силовых ведомств РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:43

2022-05-10T14:43

2022-05-10T15:45

в мире

приднестровская молдавская республика

тирасполь

вадим красносельский

украина

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ТИРАСПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник в ходе совещания с руководителями правоохранительных и силовых ведомств республики принял решение о продлении действия "красного" уровня террористической опасности до 25 мая, исходя из существующей угрозы теракта, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.Красносельский своим указом продлил до 25 мая "красный" уровень террористической опасности, 26 апреля "красный" уровень террористической опасности был установлен на 15 дней - до 10 мая."Проанализировав существующую обстановку, пришли к выводу, что угроза террористического акта сохраняется, и есть необходимость продолжить реализацию мер по противодействию его совершения", - говорится в сообщении.В Приднестровье ранее произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.

https://ria.ru/20220508/pridnestrove-1787492158.html

приднестровская молдавская республика

тирасполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, вадим красносельский, украина