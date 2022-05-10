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Более миллиона жителей Урала приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Более миллиона жителей Урала приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 10.05.2022
Более миллиона жителей Урала приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Более 1,2 миллиона жителей Уральского федерального округа (УрФО) приняли участие в акции "Бессмертный полк", сообщает во вторник пресс-служба полпреда. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:09
2022-05-10T12:09
2022-05-10T12:14
день победы — 2022
общество
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екатеринбург
челябинская область
день победы
бессмертный полк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Более 1,2 миллиона жителей Уральского федерального округа (УрФО) приняли участие в акции "Бессмертный полк", сообщает во вторник пресс-служба полпреда."Более 1,2 миллиона жителей УрФО приняли участие в акции "Бессмертный полк". Портреты близких, которым выпало защищать Родину в годы Великой Отечественной войны, пронесли по городам всех регионов округа. Люди приходили на акцию целыми семьями, с детьми", - говорится в сообщении.В Свердловской области к шествиям присоединились 329 тысяч человек, более 150 тысяч из них – в Екатеринбурге. Это рекордное количество участников, отмечает пресс-служба.В Челябинской области портреты близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, по улицам пронесли 283 тысячи человек.В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре "Бессмертный полк" собрал 278 тысяч участников, в Тюменской области - 252 тысячи. В Курганской области ко всероссийской памятной акции присоединились 63 тысячи человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 51 тысяча, уточняет пресс-служба.
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общество, свердловская область, екатеринбург, челябинская область, день победы, бессмертный полк
12:09 10.05.2022 (обновлено: 12:14 10.05.2022)
Более миллиона жителей Урала приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Более миллиона жителей Урала приняли участие в акции "Бессмертный полк"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Более 1,2 миллиона жителей Уральского федерального округа (УрФО) приняли участие в акции "Бессмертный полк", сообщает во вторник пресс-служба полпреда.
"Более 1,2 миллиона жителей УрФО приняли участие в акции "Бессмертный полк". Портреты близких, которым выпало защищать Родину в годы Великой Отечественной войны, пронесли по городам всех регионов округа. Люди приходили на акцию целыми семьями, с детьми", - говорится в сообщении.
В Свердловской области к шествиям присоединились 329 тысяч человек, более 150 тысяч из них – в Екатеринбурге. Это рекордное количество участников, отмечает пресс-служба.
В Челябинской области портреты близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, по улицам пронесли 283 тысячи человек.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре "Бессмертный полк" собрал 278 тысяч участников, в Тюменской области - 252 тысячи. В Курганской области ко всероссийской памятной акции присоединились 63 тысячи человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 51 тысяча, уточняет пресс-служба.