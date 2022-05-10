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Артиллеристы ЛНР поздравили с 9 мая жителей оккупированных ВСУ городов - РИА Новости, 10.05.2022
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Артиллеристы ЛНР поздравили с 9 мая жителей оккупированных ВСУ городов
Артиллеристы ЛНР поздравили с 9 мая жителей оккупированных ВСУ городов - РИА Новости, 10.05.2022
Артиллеристы ЛНР поздравили с 9 мая жителей оккупированных ВСУ городов
Артиллеристы Луганской народной республики "отправили" открытки ко Дню Победы жителям Светлодарска и села Луганское, которые остаются под контролем украинских... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T08:43
2022-05-10T09:01
день победы — 2022
в мире
владимир путин
луганская народная республика
россия
светлодарск
день победы
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ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Артиллеристы Луганской народной республики "отправили" открытки ко Дню Победы жителям Светлодарска и села Луганское, которые остаются под контролем украинских силовиков, выстрелив в их сторону безвредными агитационными снарядами, сообщил полковник артиллерии ЛНР Михаил Филипоненко."Отдельно поздравляем жителей населённых пунктов Светлодарск и Луганское и посылаем им поздравительные открытки. Подождите, дорогие, мы скоро придём и освободим вас от фашистской националистической чумы", - заявил он.Светлодарск и село Луганское находятся в Донецкой области и остаются под контролем украинских силовиков. Силы ЛНР развивают наступление в этом направлении со стороны соседнего города Дебальцево.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220510/lnr-1787718990.html
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, светлодарск, день победы
08:43 10.05.2022 (обновлено: 09:01 10.05.2022)
 
Артиллеристы ЛНР поздравили с 9 мая жителей оккупированных ВСУ городов

Артиллеристы ЛНР "прислали" открытки ко Дню Победы жителям оккупированных ВСУ городов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМальчик сидит на танке на выставке военной техники во время празднования Дня Победы в Луганске
Мальчик сидит на танке на выставке военной техники во время празднования Дня Победы в Луганске - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мальчик сидит на танке на выставке военной техники во время празднования Дня Победы в Луганске
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ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Артиллеристы Луганской народной республики "отправили" открытки ко Дню Победы жителям Светлодарска и села Луганское, которые остаются под контролем украинских силовиков, выстрелив в их сторону безвредными агитационными снарядами, сообщил полковник артиллерии ЛНР Михаил Филипоненко.
"Отдельно поздравляем жителей населённых пунктов Светлодарск и Луганское и посылаем им поздравительные открытки. Подождите, дорогие, мы скоро придём и освободим вас от фашистской националистической чумы", - заявил он.
Светлодарск и село Луганское находятся в Донецкой области и остаются под контролем украинских силовиков. Силы ЛНР развивают наступление в этом направлении со стороны соседнего города Дебальцево.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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