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Пожары подрывают усилия по сохранению климата, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2022
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Пожары подрывают усилия по сохранению климата, заявил Путин
Пожары подрывают усилия по сохранению климата, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2022
Пожары подрывают усилия по сохранению климата, заявил Путин
Масштабные пожары подрывают все наши усилия по сохранению климата, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:37
2022-05-10T12:54
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Масштабные пожары подрывают все наши усилия по сохранению климата, заявил президент России Владимир Путин.На совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ он напомнил, что лес - это экологический щит."Все и так это прекрасно понимают. Это экологический щит нашей страны, всей планеты. Именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов. А, значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что это принципиальный вопрос для всего мира и для РФ.
https://ria.ru/20220510/putin-1787740603.html
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владимир путин, общество, россия
12:37 10.05.2022 (обновлено: 12:54 10.05.2022)
 
Пожары подрывают усилия по сохранению климата, заявил Путин

Президент Путин: масштабные пожары подрывают все усилия по сохранению климата

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПожарная машина в Называевске Омской области, охваченном пожаром
Пожарная машина в Называевске Омской области, охваченном пожаром - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пожарная машина в Называевске Омской области, охваченном пожаром. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Масштабные пожары подрывают все наши усилия по сохранению климата, заявил президент России Владимир Путин.
На совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ он напомнил, что лес - это экологический щит.
"Все и так это прекрасно понимают. Это экологический щит нашей страны, всей планеты. Именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов. А, значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что это принципиальный вопрос для всего мира и для РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
12:35
Путин призвал принять меры для борьбы с пожарами
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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