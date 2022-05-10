https://ria.ru/20220510/pozhar-1787740751.html

Пожары подрывают усилия по сохранению климата, заявил Путин

Пожары подрывают усилия по сохранению климата, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2022

Пожары подрывают усилия по сохранению климата, заявил Путин

Масштабные пожары подрывают все наши усилия по сохранению климата, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T12:37

2022-05-10T12:37

2022-05-10T12:54

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Масштабные пожары подрывают все наши усилия по сохранению климата, заявил президент России Владимир Путин.На совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ он напомнил, что лес - это экологический щит."Все и так это прекрасно понимают. Это экологический щит нашей страны, всей планеты. Именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов. А, значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что это принципиальный вопрос для всего мира и для РФ.

https://ria.ru/20220510/putin-1787740603.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, общество, россия