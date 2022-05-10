https://ria.ru/20220510/pozhar-1787740751.html
Пожары подрывают усилия по сохранению климата, заявил Путин
Пожары подрывают усилия по сохранению климата, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2022
Пожары подрывают усилия по сохранению климата, заявил Путин
Масштабные пожары подрывают все наши усилия по сохранению климата, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:37
2022-05-10T12:37
2022-05-10T12:54
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Масштабные пожары подрывают все наши усилия по сохранению климата, заявил президент России Владимир Путин.На совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ он напомнил, что лес - это экологический щит."Все и так это прекрасно понимают. Это экологический щит нашей страны, всей планеты. Именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов. А, значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что это принципиальный вопрос для всего мира и для РФ.
https://ria.ru/20220510/putin-1787740603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, общество, россия
12:37 10.05.2022 (обновлено: 12:54 10.05.2022)
Пожары подрывают усилия по сохранению климата, заявил Путин
Президент Путин: масштабные пожары подрывают все усилия по сохранению климата
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Масштабные пожары подрывают все наши усилия по сохранению климата, заявил президент России Владимир Путин.
На совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ
он напомнил, что лес - это экологический щит.
"Все и так это прекрасно понимают. Это экологический щит нашей страны, всей планеты. Именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов. А, значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что это принципиальный вопрос для всего мира и для РФ.