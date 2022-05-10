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Открытие посольства ДНР в Москве запланировано на июнь - РИА Новости, 10.05.2022
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Открытие посольства ДНР в Москве запланировано на июнь
Открытие посольства ДНР в Москве запланировано на июнь - РИА Новости, 10.05.2022
Открытие посольства ДНР в Москве запланировано на июнь
Открытие посольства ДНР в Москве запланировано на июнь, сообщила посол республики в РФ Ольга Макеева. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:45
2022-05-10T16:45
в мире
донецкая народная республика
ольга макеева
москва
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Открытие посольства ДНР в Москве запланировано на июнь, сообщила посол республики в РФ Ольга Макеева."Открытие посольства планируется в июне. Как только все будет готово, мы объявим о точной дате", - сообщила Макеева в Telegram-канале посольства.Она также добавила, что местоположение дипмиссии уже определено, в данный момент идет подготовка помещений и оборудования, а также выполняются регистрационные и аккредитационные процедуры.
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в мире, донецкая народная республика, ольга макеева, москва
16:45 10.05.2022
 
Открытие посольства ДНР в Москве запланировано на июнь

Посол ДНР заявила, что открытие посольства республики в Москве запланировано на июнь

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкОльга Макеева
Ольга Макеева - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Ольга Макеева. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Открытие посольства ДНР в Москве запланировано на июнь, сообщила посол республики в РФ Ольга Макеева.
"Открытие посольства планируется в июне. Как только все будет готово, мы объявим о точной дате", - сообщила Макеева в Telegram-канале посольства.
Она также добавила, что местоположение дипмиссии уже определено, в данный момент идет подготовка помещений и оборудования, а также выполняются регистрационные и аккредитационные процедуры.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаОльга МакееваМосква
 
 
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