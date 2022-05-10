https://ria.ru/20220510/posolstvo-1787768775.html

Открытие посольства ДНР в Москве запланировано на июнь

Открытие посольства ДНР в Москве запланировано на июнь - РИА Новости, 10.05.2022

Открытие посольства ДНР в Москве запланировано на июнь

Открытие посольства ДНР в Москве запланировано на июнь, сообщила посол республики в РФ Ольга Макеева. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T16:45

2022-05-10T16:45

2022-05-10T16:45

в мире

донецкая народная республика

ольга макеева

москва

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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Открытие посольства ДНР в Москве запланировано на июнь, сообщила посол республики в РФ Ольга Макеева."Открытие посольства планируется в июне. Как только все будет готово, мы объявим о точной дате", - сообщила Макеева в Telegram-канале посольства.Она также добавила, что местоположение дипмиссии уже определено, в данный момент идет подготовка помещений и оборудования, а также выполняются регистрационные и аккредитационные процедуры.

https://ria.ru/20220510/lnr-1787727906.html

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москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, ольга макеева, москва