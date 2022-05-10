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В МИД ответили на вопрос о возможном закрытии посольств европейских стран - РИА Новости, 10.05.2022
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В МИД ответили на вопрос о возможном закрытии посольств европейских стран
В МИД ответили на вопрос о возможном закрытии посольств европейских стран - РИА Новости, 10.05.2022
В МИД ответили на вопрос о возможном закрытии посольств европейских стран
Москва не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на новые возможные недружественные шаги, такие меры не в российских традициях,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T04:42
2022-05-10T09:43
в мире
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Москва не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на новые возможные недружественные шаги, такие меры не в российских традициях, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко."Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна", — сказал Грушко, отвечая на вопрос, возможно ли закрытие европейских диппредставительств в России на фоне новых недружественных шагов западных стран и расширения санкций."Не мы начинали дипломатическую войну, кампанию высылок", — отметил замглавы российского МИД.
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в мире, россия
04:42 10.05.2022 (обновлено: 09:43 10.05.2022)
 
В МИД ответили на вопрос о возможном закрытии посольств европейских стран

Замглавы МИД Грушко: Россия не планирует закрывать посольства европейских стран

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Москва не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на новые возможные недружественные шаги, такие меры не в российских традициях, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
"Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна", — сказал Грушко, отвечая на вопрос, возможно ли закрытие европейских диппредставительств в России на фоне новых недружественных шагов западных стран и расширения санкций.
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"Не мы начинали дипломатическую войну, кампанию высылок", — отметил замглавы российского МИД.
 
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