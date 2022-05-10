https://ria.ru/20220510/posolstva-1787715423.html
В МИД ответили на вопрос о возможном закрытии посольств европейских стран
В МИД ответили на вопрос о возможном закрытии посольств европейских стран - РИА Новости, 10.05.2022
В МИД ответили на вопрос о возможном закрытии посольств европейских стран
Москва не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на новые возможные недружественные шаги, такие меры не в российских традициях,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T04:42
2022-05-10T04:42
2022-05-10T09:43
в мире
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Москва не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на новые возможные недружественные шаги, такие меры не в российских традициях, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко."Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна", — сказал Грушко, отвечая на вопрос, возможно ли закрытие европейских диппредставительств в России на фоне новых недружественных шагов западных стран и расширения санкций."Не мы начинали дипломатическую войну, кампанию высылок", — отметил замглавы российского МИД.
https://ria.ru/20220510/donbass-1787714798.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия
04:42 10.05.2022 (обновлено: 09:43 10.05.2022)
В МИД ответили на вопрос о возможном закрытии посольств европейских стран
Замглавы МИД Грушко: Россия не планирует закрывать посольства европейских стран