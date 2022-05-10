https://ria.ru/20220510/polk-1787743982.html

В пресс-службе рассказали о мощных DDoS-атаках на сайт "Бессмертного полка"

В пресс-службе рассказали о мощных DDoS-атаках на сайт "Бессмертного полка" - РИА Новости, 10.05.2022

В пресс-службе рассказали о мощных DDoS-атаках на сайт "Бессмертного полка"

Сайт "Бессмертного полка России" 9 мая подвергался мощным DDoS-атакам, но все они были успешно отбиты и трансляция онлайн-шествия шла бесперебойно, сообщила во... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T13:09

2022-05-10T13:09

2022-05-10T13:09

день победы — 2022

технологии

день победы

россия

бессмертный полк

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сайт "Бессмертного полка России" 9 мая подвергался мощным DDoS-атакам, но все они были успешно отбиты и трансляция онлайн-шествия шла бесперебойно, сообщила во вторник пресс-служба движения."Попытки омрачить праздник успешно были отбиты системой безопасности – на сайт "Бессмертного полка России" в непрерывном режиме с самого утра 9 мая шли мощные DDoS-атаки, но трансляция "Бессмертного полка" онлайн продолжала идти в бесперебойном режиме", - говорится в сообщении.Всего же трансляцию акции онлайн посмотрели около 1,5 миллиона человек, отмечается в пресс-релизе.Онлайн-шествие дало возможность почтить память своих ветеранов тем, кто не смог принять участие в очном шествии "Бессмертного полка" по улицам и площадям. Это, в первую очередь, приграничные с территорией Украины населенные пункты, где традиционные шествия не смогли провести в связи с желтым уровнем опасности, и зарубежные страны, жителям которых не разрешили организовать шествия.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, день победы, россия, бессмертный полк