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Подозреваемого в убийстве президента Гаити экстрадировали в США

Подозреваемого в убийстве президента Гаити экстрадировали в США - РИА Новости, 10.05.2022

Подозреваемого в убийстве президента Гаити экстрадировали в США

Подозреваемый в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года Джон Жоэль Жозеф был экстрадирован в США и в понедельник предстал перед судом в... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T01:57

2022-05-10T01:57

2022-05-10T01:57

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года Джон Жоэль Жозеф был экстрадирован в США и в понедельник предстал перед судом в Майами, сообщает американский минюст.Мужчину обвиняют в "заговоре с целью совершения убийства или похищения за пределами США и предоставлении материальной поддержки, что привело к смерти". В случае признания его виновным, Джону Жоэлю Жозефу грозит пожизненное заключение.Подозреваемый в убийстве бывший сенатор от оппозиции в Гаити Джон Жоэль Жозеф был найден с женой и двумя детьми в маленьком поселке на Ямайке, где они проживали под чужими именами. Предположительно, семья прибыла на остров на лодке в декабре 2021 года. Бывший сенатор был предполагаемым финансовым распорядителем операции и координировал встречи с киллерами.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления, врача и пастора Эммануэля Санона.

https://ria.ru/20220507/isk-1787335620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, гаити, сша