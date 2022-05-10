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Подозреваемого в убийстве президента Гаити экстрадировали в США - РИА Новости, 10.05.2022
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Подозреваемого в убийстве президента Гаити экстрадировали в США
Подозреваемого в убийстве президента Гаити экстрадировали в США - РИА Новости, 10.05.2022
Подозреваемого в убийстве президента Гаити экстрадировали в США
Подозреваемый в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года Джон Жоэль Жозеф был экстрадирован в США и в понедельник предстал перед судом в... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T01:57
2022-05-10T01:57
в мире
гаити
сша
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года Джон Жоэль Жозеф был экстрадирован в США и в понедельник предстал перед судом в Майами, сообщает американский минюст.Мужчину обвиняют в "заговоре с целью совершения убийства или похищения за пределами США и предоставлении материальной поддержки, что привело к смерти". В случае признания его виновным, Джону Жоэлю Жозефу грозит пожизненное заключение.Подозреваемый в убийстве бывший сенатор от оппозиции в Гаити Джон Жоэль Жозеф был найден с женой и двумя детьми в маленьком поселке на Ямайке, где они проживали под чужими именами. Предположительно, семья прибыла на остров на лодке в декабре 2021 года. Бывший сенатор был предполагаемым финансовым распорядителем операции и координировал встречи с киллерами.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления, врача и пастора Эммануэля Санона.
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в мире, гаити, сша
01:57 10.05.2022
 
Подозреваемого в убийстве президента Гаити экстрадировали в США

Подозреваемый в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза Жозеф был экстрадирован в США

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды, США
Статуя Фемиды, США - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года Джон Жоэль Жозеф был экстрадирован в США и в понедельник предстал перед судом в Майами, сообщает американский минюст.
"Гражданин Гаити был экстрадирован из Ямайки в США в пятницу для предъявления ему обвинений в южном судебном округе Флориды в связи с его предполагаемым участием в убийстве бывшего президента Гаити Жовенеля Моиза 7 июля 2021 года. 51-летний Жозеф Жоэль Джон впервые предстал в суде перед судьей... в Майами", - говорится в заявлении на сайте минюста.
Мужчину обвиняют в "заговоре с целью совершения убийства или похищения за пределами США и предоставлении материальной поддержки, что привело к смерти". В случае признания его виновным, Джону Жоэлю Жозефу грозит пожизненное заключение.
Подозреваемый в убийстве бывший сенатор от оппозиции в Гаити Джон Жоэль Жозеф был найден с женой и двумя детьми в маленьком поселке на Ямайке, где они проживали под чужими именами. Предположительно, семья прибыла на остров на лодке в декабре 2021 года. Бывший сенатор был предполагаемым финансовым распорядителем операции и координировал встречи с киллерами.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления, врача и пастора Эммануэля Санона.
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