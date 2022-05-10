https://ria.ru/20220510/pobeda-1787726747.html

Жительница Нью-Йорка в одиночку вышла на акцию "Бессмертный полк"

Жительница Нью-Йорка в одиночку вышла на акцию "Бессмертный полк" - РИА Новости, 10.05.2022

Жительница Нью-Йорка в одиночку вышла на акцию "Бессмертный полк"

Жительница Нью-Йорка по имени Татьяна в одиночку вышла на "Бессмертный полк", несмотря на то что организаторы решили не проводить акцию во избежание возможных... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T09:51

2022-05-10T09:51

2022-05-10T12:52

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НЬЮ-ЙОРК, 10 мая — РИА Новости. Жительница Нью-Йорка по имени Татьяна в одиночку вышла на "Бессмертный полк", несмотря на то что организаторы решили не проводить акцию во избежание возможных инцидентов.Татьяне сейчас за 70. Каждый год 9 мая она выходит на улицу с портретом отца-фронтовика. По ее воспоминаниям, отец не любил распространяться о войне, хотя прошел ее с 1941 по 1945-й. Помнить о подвиге предков надо до конца жизни и передавать память о нем своим детям, убеждена Татьяна.В этом году она сделала круг по Центральному парку Нью-Йорка."Утром встала и пошла. Обходила трех девушек. Они обратили внимание на меня, поинтересовались, что это. Я им говорю: я участвую в "Бессмертном полку", а это мой папа. Я помню. И День Победы для меня святое. А они мне в ответ: вечная память погибшим. Приятно слышать такое от молодежи", — рассказала Татьяна РИА Новости.По ее словам, многие из американцев понятия не имеют о том, что такое "Бессмертный полк" и Вторая мировая война вообще. "Начинаем с кем-то говорить. Наших, мол, погибло больше 400 тысяч. Я говорю: а наших 27 миллионов. Разговор на этом заканчивается", — говорит она.Татьяна каждый год надевает на 9 Мая георгиевскую ленточку, хотя признается, что это небезопасно."У меня родственники на Украине. Я помню, как я в Киев приезжала и видела, что срывали ленточки. Я один раз была на 9 Мая и видела — с пожилой женщины сорвали. При мне было. Кричали. А люди стояли смотрели. Все боятся, никто не подходит. А сейчас вообще в Киеве все абсолютно боятся. Потому что, если что-то скажешь о России хорошее, тебя убирают. Там столько людей поубирали", — рассказывает она.По ее словам, и в Нью-Йорке она несколько опасается украинцев и обходит их стороной. "Не нарываюсь. Вижу по телевизору, как они ведут себя в Австрии, Германии. Поэтому если они попадаются навстречу, то все может быть. Поэтому мне родственники говорили быть осторожнее", — призналась женщина.Происходящее сейчас на Украине она считает "войной Америки с Россией руками Украины". По ее мнению, Штатам следует прекратить вооружать Украину — и "война закончится мгновенно"."Кому это надо? Там нацисты. Мне как-то моя родственница говорит: я, мол, нацистов не вижу. Я говорю, посмотри, у вас детей чему учат. Они русофобы полные. Вас же за 30 лет оболванили. Мне с ними очень тяжело в последнее время, потому что я вижу, какие они", — говорит Татьяна.Она добавила, что сами украинцы рассказывают, как националисты стреляют в своих же."Если человек хотел убежать, ему в спину стреляют. Если только заведет разговор о сдаче россиянам, его уже нет. Они сами своих стреляют. Я так понимаю, что это нелюди", — объяснила Татьяна.Она утверждает, что не перестанет участвовать в акции "Бессмертный полк", даже если снова придется делать это в одиночку."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. Из-за пандемии коронавируса в последние два года акция проводилась онлайн.В этом году шествия прошли в 88 странах. В США "Бессмертный полк" решили не проводить, чтобы избежать провокаций. Вместо этого состоялась онлайн-конференция с участием ветеранов.

https://ria.ru/20220508/ssha-1787413392.html

https://ria.ru/20220509/podvig-1787532254.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, нью-йорк (город), день победы, сша, бессмертный полк