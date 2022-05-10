https://ria.ru/20220510/oon-1787794657.html

В ООН считают, что на "Азовстали" еще могут находиться гражданские

В ООН считают, что на "Азовстали" еще могут находиться гражданские - РИА Новости, 10.05.2022

В ООН считают, что на "Азовстали" еще могут находиться гражданские

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще могут оставаться гражданские лица, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак,... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T20:50

2022-05-10T20:50

2022-05-10T20:50

в мире

михаил мизинцев

александр семенов (батальон "восток")

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ООН, 10 мая – РИА Новости. На заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще могут оставаться гражданские лица, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, несмотря на то, что и Минобороны РФ, и киевские власти заявляли, что все мирные жители были эвакуированы с территории комбината."Наш гуманитарный координатор Оснат Лубрани сказала вчера, что есть вероятность, что на заводе еще могу оставаться гражданские лица", - сказал Хак.По его словам, если ООН узнает о нахождении дополнительного числа людей на заводе, организация сделает все, что в ее силах.Как указал Хак, в данный момент в районе завода возобновились бои.Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что благодаря беспрецедентным мерам РФ и при участии ООН и МККК в субботу завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с "Азовстали", удалось спасти 51 человека, среди которых 11 детей. По данным штаба территориальной обороны ДНР, всего с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуированы 182 человека.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

https://ria.ru/20220508/mariupol-1787477993.html

https://ria.ru/20220508/ssha-1787413392.html

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в мире, михаил мизинцев, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, мариуполь, донецкая народная республика, россия, оон, международный комитет красного креста (мккк)