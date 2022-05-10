При обстреле со стороны ВСУ поселка Золотое-5 в ЛНР повредили шесть домов
При обстреле со стороны украинских войск поселка Золотое-5 в ЛНР повредили шесть домов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОсколки разбитого окна жилого дома в населенном пункте Золотое-5 в Луганской области после обстрела
Осколки разбитого окна жилого дома в населенном пункте Золотое-5 в Луганской области после обстрела. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Шесть домов повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Золотое-5 в Луганской народной республике, заявил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточненной информации, в результате обстрела населенного пункта Золотое-5 повреждения получили шесть жилых домов", - сообщил офицер представительства республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.