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При обстреле со стороны ВСУ поселка Золотое-5 в ЛНР повредили шесть домов - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/obstrely-1787707532.html
При обстреле со стороны ВСУ поселка Золотое-5 в ЛНР повредили шесть домов
При обстреле со стороны ВСУ поселка Золотое-5 в ЛНР повредили шесть домов - РИА Новости, 10.05.2022
При обстреле со стороны ВСУ поселка Золотое-5 в ЛНР повредили шесть домов
Шесть домов повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Золотое-5 в Луганской народной республике, заявил журналистам офицер... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T00:05
2022-05-10T00:05
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
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ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Шесть домов повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Золотое-5 в Луганской народной республике, заявил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска 9 мая обстреляли Золотое-5 в ЛНР, выпустив десять снарядов из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/obstrely-1787706920.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, россия, украина
00:05 10.05.2022
 
При обстреле со стороны ВСУ поселка Золотое-5 в ЛНР повредили шесть домов

При обстреле со стороны украинских войск поселка Золотое-5 в ЛНР повредили шесть домов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОсколки разбитого окна жилого дома в населенном пункте Золотое-5 в Луганской области после обстрела
Осколки разбитого окна жилого дома в населенном пункте Золотое-5 в Луганской области после обстрела - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Осколки разбитого окна жилого дома в населенном пункте Золотое-5 в Луганской области после обстрела. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Шесть домов повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Золотое-5 в Луганской народной республике, заявил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска 9 мая обстреляли Золотое-5 в ЛНР, выпустив десять снарядов из РСЗО "Град".
"По уточненной информации, в результате обстрела населенного пункта Золотое-5 повреждения получили шесть жилых домов", - сообщил офицер представительства республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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