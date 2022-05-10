https://ria.ru/20220510/obstrely-1787707532.html

При обстреле со стороны ВСУ поселка Золотое-5 в ЛНР повредили шесть домов

При обстреле со стороны ВСУ поселка Золотое-5 в ЛНР повредили шесть домов - РИА Новости, 10.05.2022

При обстреле со стороны ВСУ поселка Золотое-5 в ЛНР повредили шесть домов

Шесть домов повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Золотое-5 в Луганской народной республике, заявил журналистам офицер... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T00:05

2022-05-10T00:05

2022-05-10T00:05

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

украина

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ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Шесть домов повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Золотое-5 в Луганской народной республике, заявил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска 9 мая обстреляли Золотое-5 в ЛНР, выпустив десять снарядов из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/obstrely-1787706920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, россия, украина