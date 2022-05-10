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В Ираке заявили, что американские военные обстреляли дома на учениях

В Ираке заявили, что американские военные обстреляли дома на учениях - РИА Новости, 10.05.2022

В Ираке заявили, что американские военные обстреляли дома на учениях

Американские военные по ошибке обстреляли 11 жилых домов в Иракском Курдистане во время учений, заявил глава района Басерма Джанкавар Азкийи. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:26

2022-05-10T11:26

2022-05-10T11:26

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КАИР, 10 мая - РИА Новости. Американские военные по ошибке обстреляли 11 жилых домов в Иракском Курдистане во время учений, заявил глава района Басерма Джанкавар Азкийи."Базирующиеся на военной базе Харир американские военные ночью обстреляли 11 домов в центре района Басерма по ошибке во время учений", - сообщил Азкийи телеканалу al-Sumaria.По его словам, пострадавших нет, но домам нанесен материальный ущерб.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, ирак