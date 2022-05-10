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В Ираке заявили, что американские военные обстреляли дома на учениях - РИА Новости, 10.05.2022
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В Ираке заявили, что американские военные обстреляли дома на учениях
В Ираке заявили, что американские военные обстреляли дома на учениях - РИА Новости, 10.05.2022
В Ираке заявили, что американские военные обстреляли дома на учениях
Американские военные по ошибке обстреляли 11 жилых домов в Иракском Курдистане во время учений, заявил глава района Басерма Джанкавар Азкийи. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:26
2022-05-10T11:26
в мире
сша
ирак
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КАИР, 10 мая - РИА Новости. Американские военные по ошибке обстреляли 11 жилых домов в Иракском Курдистане во время учений, заявил глава района Басерма Джанкавар Азкийи."Базирующиеся на военной базе Харир американские военные ночью обстреляли 11 домов в центре района Басерма по ошибке во время учений", - сообщил Азкийи телеканалу al-Sumaria.По его словам, пострадавших нет, но домам нанесен материальный ущерб.
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в мире, сша, ирак
11:26 10.05.2022
 
В Ираке заявили, что американские военные обстреляли дома на учениях

Глава района Азкийи: американские военные на учениях в Ираке по ошибке обстреляли 11 домов

© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean HardingАмериканские военные на авиабазе в Ираке
Американские военные на авиабазе в Ираке - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harding
Американские военные на авиабазе в Ираке . Архивное фото
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КАИР, 10 мая - РИА Новости. Американские военные по ошибке обстреляли 11 жилых домов в Иракском Курдистане во время учений, заявил глава района Басерма Джанкавар Азкийи.
"Базирующиеся на военной базе Харир американские военные ночью обстреляли 11 домов в центре района Басерма по ошибке во время учений", - сообщил Азкийи телеканалу al-Sumaria.
По его словам, пострадавших нет, но домам нанесен материальный ущерб.
 
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