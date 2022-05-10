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СМИ: Германия может "взять под контроль" НПЗ, принадлежащий "Роснефти"
СМИ: Германия может "взять под контроль" НПЗ, принадлежащий "Роснефти" - РИА Новости, 10.05.2022
СМИ: Германия может "взять под контроль" НПЗ, принадлежащий "Роснефти"
Берлин рассматривает возможность "взять под контроль" НПЗ в Шведте, который контролируется "Роснефтью", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T02:28
2022-05-10T02:28
2022-05-10T09:45
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Берлин рассматривает возможность "взять под контроль" НПЗ в Шведте, который контролируется "Роснефтью", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Согласно агентству, НПЗ "может пострадать" из-за эмбарго ЕС на нефть.По словам одного из источников, возможность национализации энергетических компаний также рассматривается, но этот вариант должен быть "тщательно взвешен" и обоснован не "наказанием России", а "обеспечением поставок энергии".Один из источников подчеркнул, что окончательное решение о "вмешательстве" в дела НПЗ в Шведте еще не было принято.
https://ria.ru/20220510/spg-1787708476.html
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РИА Новости
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евросоюз, германия, в мире, россия, цены на нефть
02:28 10.05.2022 (обновлено: 09:45 10.05.2022)
СМИ: Германия может "взять под контроль" НПЗ, принадлежащий "Роснефти"
Reuters: Германия может "взять под контроль" НПЗ в Шведте, принадлежащий "Роснефти"