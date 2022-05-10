https://ria.ru/20220510/normirovanie-1787712821.html
СМИ: в ФРГ рассматривают изменение порядка нормирования газа при ЧС
СМИ: в ФРГ рассматривают изменение порядка нормирования газа при ЧС - РИА Новости, 10.05.2022
СМИ: в ФРГ рассматривают изменение порядка нормирования газа при ЧС
Регулятор ФРГ рассматривает возможность изменить порядок нормирования газа в чрезвычайных ситуациях, согласно которому домохозяйства первыми ограничат в... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T02:15
2022-05-10T02:15
2022-05-10T02:28
германия
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Регулятор ФРГ рассматривает возможность изменить порядок нормирования газа в чрезвычайных ситуациях, согласно которому домохозяйства первыми ограничат в поставках газа, передает агентство Рейтер."Ее (Германии) регулятор рассматривает вопрос о том, следует ли отдать приоритет промышленности перед домохозяйствами", - говорится в сообщении агентства.Это будет ознаменовать пересмотр нынешней политики, согласно которой бизнес первым "отключают" от поставок.
https://ria.ru/20220510/spg-1787708476.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире
02:15 10.05.2022 (обновлено: 02:28 10.05.2022)
СМИ: в ФРГ рассматривают изменение порядка нормирования газа при ЧС
Reuters: регулятор ФРГ рассматривает изменение порядка нормирования газа при ЧС