https://ria.ru/20220510/normirovanie-1787712821.html

СМИ: в ФРГ рассматривают изменение порядка нормирования газа при ЧС

СМИ: в ФРГ рассматривают изменение порядка нормирования газа при ЧС - РИА Новости, 10.05.2022

СМИ: в ФРГ рассматривают изменение порядка нормирования газа при ЧС

Регулятор ФРГ рассматривает возможность изменить порядок нормирования газа в чрезвычайных ситуациях, согласно которому домохозяйства первыми ограничат в... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T02:15

2022-05-10T02:15

2022-05-10T02:28

германия

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Регулятор ФРГ рассматривает возможность изменить порядок нормирования газа в чрезвычайных ситуациях, согласно которому домохозяйства первыми ограничат в поставках газа, передает агентство Рейтер."Ее (Германии) регулятор рассматривает вопрос о том, следует ли отдать приоритет промышленности перед домохозяйствами", - говорится в сообщении агентства.Это будет ознаменовать пересмотр нынешней политики, согласно которой бизнес первым "отключают" от поставок.

https://ria.ru/20220510/spg-1787708476.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

германия, в мире