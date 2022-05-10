Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ФРГ рассматривают изменение порядка нормирования газа при ЧС - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/normirovanie-1787712821.html
СМИ: в ФРГ рассматривают изменение порядка нормирования газа при ЧС
СМИ: в ФРГ рассматривают изменение порядка нормирования газа при ЧС - РИА Новости, 10.05.2022
СМИ: в ФРГ рассматривают изменение порядка нормирования газа при ЧС
Регулятор ФРГ рассматривает возможность изменить порядок нормирования газа в чрезвычайных ситуациях, согласно которому домохозяйства первыми ограничат в... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T02:15
2022-05-10T02:28
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760658918_0:211:3046:1924_1920x0_80_0_0_4109d212a7d9fc96f87f3d24a95bfbb6.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Регулятор ФРГ рассматривает возможность изменить порядок нормирования газа в чрезвычайных ситуациях, согласно которому домохозяйства первыми ограничат в поставках газа, передает агентство Рейтер."Ее (Германии) регулятор рассматривает вопрос о том, следует ли отдать приоритет промышленности перед домохозяйствами", - говорится в сообщении агентства.Это будет ознаменовать пересмотр нынешней политики, согласно которой бизнес первым "отключают" от поставок.
https://ria.ru/20220510/spg-1787708476.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760658918_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_83fd165c8c28fbb1f2a366b86944e778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире
02:15 10.05.2022 (обновлено: 02:28 10.05.2022)
 
СМИ: в ФРГ рассматривают изменение порядка нормирования газа при ЧС

Reuters: регулятор ФРГ рассматривает изменение порядка нормирования газа при ЧС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Регулятор ФРГ рассматривает возможность изменить порядок нормирования газа в чрезвычайных ситуациях, согласно которому домохозяйства первыми ограничат в поставках газа, передает агентство Рейтер.
"Ее (Германии) регулятор рассматривает вопрос о том, следует ли отдать приоритет промышленности перед домохозяйствами", - говорится в сообщении агентства.
Центр по производству сжиженного природного газа, Катар - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
00:37
Германия и Катар не могут договориться о поставках СПГ, сообщили СМИ
Это будет ознаменовать пересмотр нынешней политики, согласно которой бизнес первым "отключают" от поставок.
 
ГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала