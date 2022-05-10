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В Никарагуа российские дипломаты возложили венки к советским мемориалам - РИА Новости, 10.05.2022
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В Никарагуа российские дипломаты возложили венки к советским мемориалам
В Никарагуа российские дипломаты возложили венки к советским мемориалам - РИА Новости, 10.05.2022
В Никарагуа российские дипломаты возложили венки к советским мемориалам
Две церемонии возложения венков к мемориалам Георгия Жукова и снайпера Василия Зайцева в Манагуа прошли 9 мая в рамках мероприятий по случаю 77-летия победы в... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T01:22
2022-05-10T01:22
день победы — 2022
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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Две церемонии возложения венков к мемориалам Георгия Жукова и снайпера Василия Зайцева в Манагуа прошли 9 мая в рамках мероприятий по случаю 77-летия победы в Великой Отечественной войне.В церемониях возложения венков с российской стороны приняли участие российский посол в Никарагуа Александр Хохоликов и старший группы российских военных специалистов в Никарагуа, генерал-лейтенант Юрий Яровицкий. От лица главнокомандующего Армией Никарагуа выступил командир механизированной бригады, бригадный генерал Карлос Дуарте в сопровождении начальника командования тыла полковника Сальвадора Лары.Вечером 9 мая в Манагуа также запланирована акция "Бессмертный полк".Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга Росарио Мурильо ранее направили президенту Владимиру Путину и российскому народу поздравления по случаю 77-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне и выразили глубокое почтение советским "победоносным и бессмертным героям".
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в мире, никарагуа, манагуа (город), россия
01:22 10.05.2022
 
В Никарагуа российские дипломаты возложили венки к советским мемориалам

В столице Никарагуа Манагуа российские дипломаты возложили венки к советским мемориалам

© РИА Новости / Рамиль СитдиковГвоздики
Гвоздики - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Гвоздики. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Две церемонии возложения венков к мемориалам Георгия Жукова и снайпера Василия Зайцева в Манагуа прошли 9 мая в рамках мероприятий по случаю 77-летия победы в Великой Отечественной войне.
"Мероприятия проходят ежегодно уже много лет, с 2013 года. На территории завода по утилизации боеприпасов армии Никарагуа стоит мемориал Василия Зайцева (советского снайпера - ред.), а в расположении Механизированной бригады - маршала Василия Жукова", - рассказал РИА Новости третий секретарь посольства РФ в Манагуа Арсений Варшавский.
В церемониях возложения венков с российской стороны приняли участие российский посол в Никарагуа Александр Хохоликов и старший группы российских военных специалистов в Никарагуа, генерал-лейтенант Юрий Яровицкий. От лица главнокомандующего Армией Никарагуа выступил командир механизированной бригады, бригадный генерал Карлос Дуарте в сопровождении начальника командования тыла полковника Сальвадора Лары.
Вечером 9 мая в Манагуа также запланирована акция "Бессмертный полк".
Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга Росарио Мурильо ранее направили президенту Владимиру Путину и российскому народу поздравления по случаю 77-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне и выразили глубокое почтение советским "победоносным и бессмертным героям".
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