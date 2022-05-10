https://ria.ru/20220510/nikaragua-1787710886.html

В Никарагуа российские дипломаты возложили венки к советским мемориалам

В Никарагуа российские дипломаты возложили венки к советским мемориалам - РИА Новости, 10.05.2022

В Никарагуа российские дипломаты возложили венки к советским мемориалам

Две церемонии возложения венков к мемориалам Георгия Жукова и снайпера Василия Зайцева в Манагуа прошли 9 мая в рамках мероприятий по случаю 77-летия победы в... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T01:22

2022-05-10T01:22

2022-05-10T01:22

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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Две церемонии возложения венков к мемориалам Георгия Жукова и снайпера Василия Зайцева в Манагуа прошли 9 мая в рамках мероприятий по случаю 77-летия победы в Великой Отечественной войне.В церемониях возложения венков с российской стороны приняли участие российский посол в Никарагуа Александр Хохоликов и старший группы российских военных специалистов в Никарагуа, генерал-лейтенант Юрий Яровицкий. От лица главнокомандующего Армией Никарагуа выступил командир механизированной бригады, бригадный генерал Карлос Дуарте в сопровождении начальника командования тыла полковника Сальвадора Лары.Вечером 9 мая в Манагуа также запланирована акция "Бессмертный полк".Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга Росарио Мурильо ранее направили президенту Владимиру Путину и российскому народу поздравления по случаю 77-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне и выразили глубокое почтение советским "победоносным и бессмертным героям".

https://ria.ru/20220509/memorial-1787681892.html

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Максим Горбачев

в мире, никарагуа, манагуа (город), россия