https://ria.ru/20220510/neft-1787758567.html

СМИ: США просили Бразилию увеличить добычу нефти, но получили отказ

СМИ: США просили Бразилию увеличить добычу нефти, но получили отказ - РИА Новости, 10.05.2022

СМИ: США просили Бразилию увеличить добычу нефти, но получили отказ

Американские чиновники в марте обращались к государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras с просьбой увеличить добычу нефти на фоне растущих цен на... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:11

2022-05-10T15:11

2022-05-10T15:11

в мире

экономика

бразилия

сша

petrobras

опек

джо байден

саудовская аравия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149680/78/1496807854_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_c86584397074253e4951c745e436a580.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Американские чиновники в марте обращались к государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras с просьбой увеличить добычу нефти на фоне растущих цен на энергоносители из-за ситуации на Украине, однако им отказали, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.По информации источников, представители компании объяснили свой отказ тем, что регулирование уровня добычи нефти - это вопрос бизнес-стратегии, а не дипломатии. Кроме того, краткосрочный рост нефтедобычи невозможен с точки зрения логистики, заметили в Petrobras.Бразильская госкомпания Petrobras заявила Рейтер, что никаких встреч с "представителями госдепа США" не проводила.В госдепе отметили, что работают с энергокомпаниями, чтобы увеличить поставки энергоносителей. "Мы вместе с нашими союзниками и партнерами делаем все возможное, чтобы смягчить экономические последствия действий России для других экономик, таких как Бразилия. Мы работаем с энергетическими компаниями, чтобы увеличить их мощности по поставкам энергоносителей на рынок, особенно по мере роста цен", - приводит агентство заявление госдепартамента США, отмечая, что мартовская встреча с представителями Petrobras никак не отмечалась в комментарии.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом "безуспешно" пытался организовать телефонные разговоры президента США Джо Байдена с "де-факто" лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ в то время, пока Вашингтон пытается укрепить международную поддержку противостояния России и сдержать рост цен на нефть.По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и кронпринц столичного эмирата ОАЭ Мухаммед бен Зейд отказались говорить с Байденом, а обе страны решили не наращивать добычу нефти и придерживаться плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых РФ.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.

https://ria.ru/20220426/tseny-1785602624.html

https://ria.ru/20220505/stavka-1786900978.html

бразилия

сша

саудовская аравия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, экономика, бразилия, сша, petrobras, опек, джо байден, саудовская аравия, оаэ