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СМИ: США просили Бразилию увеличить добычу нефти, но получили отказ - РИА Новости, 10.05.2022
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СМИ: США просили Бразилию увеличить добычу нефти, но получили отказ
СМИ: США просили Бразилию увеличить добычу нефти, но получили отказ - РИА Новости, 10.05.2022
СМИ: США просили Бразилию увеличить добычу нефти, но получили отказ
Американские чиновники в марте обращались к государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras с просьбой увеличить добычу нефти на фоне растущих цен на... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:11
2022-05-10T15:11
в мире
экономика
бразилия
сша
petrobras
опек
джо байден
саудовская аравия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Американские чиновники в марте обращались к государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras с просьбой увеличить добычу нефти на фоне растущих цен на энергоносители из-за ситуации на Украине, однако им отказали, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.По информации источников, представители компании объяснили свой отказ тем, что регулирование уровня добычи нефти - это вопрос бизнес-стратегии, а не дипломатии. Кроме того, краткосрочный рост нефтедобычи невозможен с точки зрения логистики, заметили в Petrobras.Бразильская госкомпания Petrobras заявила Рейтер, что никаких встреч с "представителями госдепа США" не проводила.В госдепе отметили, что работают с энергокомпаниями, чтобы увеличить поставки энергоносителей. "Мы вместе с нашими союзниками и партнерами делаем все возможное, чтобы смягчить экономические последствия действий России для других экономик, таких как Бразилия. Мы работаем с энергетическими компаниями, чтобы увеличить их мощности по поставкам энергоносителей на рынок, особенно по мере роста цен", - приводит агентство заявление госдепартамента США, отмечая, что мартовская встреча с представителями Petrobras никак не отмечалась в комментарии.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом "безуспешно" пытался организовать телефонные разговоры президента США Джо Байдена с "де-факто" лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ в то время, пока Вашингтон пытается укрепить международную поддержку противостояния России и сдержать рост цен на нефть.По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и кронпринц столичного эмирата ОАЭ Мухаммед бен Зейд отказались говорить с Байденом, а обе страны решили не наращивать добычу нефти и придерживаться плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых РФ.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
https://ria.ru/20220426/tseny-1785602624.html
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в мире, экономика, бразилия, сша, petrobras, опек, джо байден, саудовская аравия, оаэ
15:11 10.05.2022
 
СМИ: США просили Бразилию увеличить добычу нефти, но получили отказ

Reuters: США просили бразильскую Petrobras увеличить добычу нефти, но получили отказ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании Петробрас в районе Лапа в Рио-де-Жанейро
Вывеска на офисе компании Петробрас в районе Лапа в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вывеска на офисе компании Петробрас в районе Лапа в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Американские чиновники в марте обращались к государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras с просьбой увеличить добычу нефти на фоне растущих цен на энергоносители из-за ситуации на Украине, однако им отказали, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
По информации источников, представители компании объяснили свой отказ тем, что регулирование уровня добычи нефти - это вопрос бизнес-стратегии, а не дипломатии. Кроме того, краткосрочный рост нефтедобычи невозможен с точки зрения логистики, заметили в Petrobras.
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Бразильская госкомпания Petrobras заявила Рейтер, что никаких встреч с "представителями госдепа США" не проводила.
В госдепе отметили, что работают с энергокомпаниями, чтобы увеличить поставки энергоносителей. "Мы вместе с нашими союзниками и партнерами делаем все возможное, чтобы смягчить экономические последствия действий России для других экономик, таких как Бразилия. Мы работаем с энергетическими компаниями, чтобы увеличить их мощности по поставкам энергоносителей на рынок, особенно по мере роста цен", - приводит агентство заявление госдепартамента США, отмечая, что мартовская встреча с представителями Petrobras никак не отмечалась в комментарии.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Белый дом "безуспешно" пытался организовать телефонные разговоры президента США Джо Байдена с "де-факто" лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ в то время, пока Вашингтон пытается укрепить международную поддержку противостояния России и сдержать рост цен на нефть.
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По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и кронпринц столичного эмирата ОАЭ Мухаммед бен Зейд отказались говорить с Байденом, а обе страны решили не наращивать добычу нефти и придерживаться плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых РФ.
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
 
В миреЭкономикаБразилияСШАPetrobrasОПЕКДжо БайденСаудовская АравияОАЭ
 
 
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