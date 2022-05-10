https://ria.ru/20220510/neft-1787726040.html

Во Франции назвали ввод эмбарго на нефть из России вопросом нескольких дней

Во Франции назвали ввод эмбарго на нефть из России вопросом нескольких дней - РИА Новости, 10.05.2022

Во Франции назвали ввод эмбарго на нефть из России вопросом нескольких дней

Введение Евросоюзом эмбарго на нефть из России произойдут в течение нескольких дней, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T09:44

2022-05-10T09:44

2022-05-10T10:41

экономика

россия

франция

нефть

санкции

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ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Введение Евросоюзом эмбарго на нефть из России произойдут в течение нескольких дней, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI."Это вопрос нескольких дней. Нам необходимо действовать быстро", — выразил мнение Бон. Так он ответил на на вопрос, является ли введение эмбарго на российскую нефть делом нескольких часов или дней."Но сегодня этот вопрос гораздо сложнее, так как многие страны зависят от российской нефти. Это чувствительный вопрос не только для Венгрии, но и, думаю, для Словакии и Болгарии. Они больше остальных в ЕС зависят от нефти из России", — сказал дипломат.Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны потребовали для себя исключений. Так, Венгрии и Словакии предоставят отсрочку до конца 2023 года для отказа от нефтяного импорта, на льготы также претендуют Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.

https://ria.ru/20220504/neft-1786878005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, франция, нефть, санкции