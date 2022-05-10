https://ria.ru/20220510/neft-1787709589.html

Эксперт объяснил, зачем Европе платить три цены за чужую нефть

Эксперт объяснил, зачем Европе платить три цены за чужую нефть - РИА Новости, 10.05.2022

Эксперт объяснил, зачем Европе платить три цены за чужую нефть

Евросоюз пытается повлиять на Москву в украинском конфликте путем отказа от российской нефти. Но профиты здесь чисто политические - ущерб от этого решения для... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T02:12

2022-05-10T02:12

2022-05-10T02:12

цены на нефть

россия

сша

евросоюз

экономика

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Евросоюз пытается повлиять на Москву в украинском конфликте путем отказа от российской нефти. Но профиты здесь чисто политические - ущерб от этого решения для экономик РФ и ЕС весьма ощутим. Выгоду получает лишь третья сторона, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Игорь Галактионов.“Российская нефть - это 25% нефтяного импорта ЕС, а по отдельным нефтепродуктам доля еще выше. Например, дизельное топливо из РФ составляет до 70% импорта. Под российские поставки заточены местные НПЗ, транспортная инфраструктура, отработана логистика поставок. Это все необходимо перевести на новые рельсы, за считанные месяцы такую работу не провести”, указал он.Это означает, что сроки отказа могут растянуться на месяцы, если не на годы. При этом заменить российскую нефть пока никто не может - большинство стран снижают добычу, а за счет вброса дополнительных объемов из резервов США “дыру” не затянешь. В выигрыше окажутся лишь страны Персидского залива, которые получат огромные доходы от продажи нефти по высоким ценам и Китай с Индией, скупающие российское “черное золото” с дисконтом, подытожил эксперт.

https://ria.ru/20220510/spg-1787708476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, россия, сша, евросоюз, экономика, в мире