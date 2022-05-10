Глава ВМС НАТО рассказал о планах альянса в Черном море
Глава ВМС НАТО Блаунт заявил, что альянс не планирует долго отсутствовать в Черном море
Корабли НАТО в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Командующий военно-морскими силами НАТО британский вице-адмирал Кит Блаунт заявил, что альянс не планирует оставаться вне Черного моря долгое время.
Во вторник Блаунт встречался в Варне с главой ВМС Болгарии контр-адмиралом Кирилом Михайловым. По словам последнего, болгарские корабли продолжают обследовать акваторию Черного моря в поиске возможных мин. Операции проводятся совместно с Румынией и Турцией.
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"Наши планы подвергаются пересмотру каждый день в зависимости от ситуации. У нас есть подводные лодки, корабли и самолеты, программа действий которых ежедневно адаптируется. Я хочу… еще раз подчеркнуть, что НАТО не намерена надолго оставаться вне Черного моря", - заявил в свою очередь глава ВМС альянса, слова которого приводит Болгарское национальное телевидение.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.