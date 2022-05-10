https://ria.ru/20220510/nato-1787774928.html

Глава ВМС НАТО рассказал о планах альянса в Черном море

Глава ВМС НАТО рассказал о планах альянса в Черном море - РИА Новости, 10.05.2022

Глава ВМС НАТО рассказал о планах альянса в Черном море

Командующий военно-морскими силами НАТО британский вице-адмирал Кит Блаунт заявил, что альянс не планирует оставаться вне Черного моря долгое время. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T17:41

2022-05-10T17:41

2022-05-10T17:41

в мире

черное море

нато

россия

украина

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Командующий военно-морскими силами НАТО британский вице-адмирал Кит Блаунт заявил, что альянс не планирует оставаться вне Черного моря долгое время.Во вторник Блаунт встречался в Варне с главой ВМС Болгарии контр-адмиралом Кирилом Михайловым. По словам последнего, болгарские корабли продолжают обследовать акваторию Черного моря в поиске возможных мин. Операции проводятся совместно с Румынией и Турцией."Наши планы подвергаются пересмотру каждый день в зависимости от ситуации. У нас есть подводные лодки, корабли и самолеты, программа действий которых ежедневно адаптируется. Я хочу… еще раз подчеркнуть, что НАТО не намерена надолго оставаться вне Черного моря", - заявил в свою очередь глава ВМС альянса, слова которого приводит Болгарское национальное телевидение.После начала специальной военной операции России на Украине Турция в соответствии с конвенцией Монтрё закрыла доступ в Черное море для военных кораблей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787593633.html

черное море

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, черное море, нато, россия, украина