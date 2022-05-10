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Во Франции предостерегли НАТО от расширения на восток - РИА Новости, 10.05.2022
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Во Франции предостерегли НАТО от расширения на восток
Во Франции предостерегли НАТО от расширения на восток - РИА Новости, 10.05.2022
Во Франции предостерегли НАТО от расширения на восток
Расширение НАТО сегодня, как никогда, будет антироссийским шагом, написал бывший посол Франции в США Жерар Аро в Twitter. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T10:28
2022-05-10T14:13
в мире
жерар аро
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Расширение НАТО сегодня, как никогда, будет антироссийским шагом, написал бывший посол Франции в США Жерар Аро в Twitter.По мнению дипломата, эти действия провоцировали Россию, так как любая страна воспринимает как угрозу продвижение военного альянса к своим границам."Представьте реакцию США, если бы Китай заключил союз с Мексикой", — отметил он.Жерар Аро входил во французскую делегацию в Североатлантическом совете в 1995 году в качестве заместителя постоянного представителя. В 2000 году стал директором по стратегическим вопросам, безопасности и разоружению в Министерстве иностранных дел Франции. В конце 2021 года Москва опубликовала проект договора с США и их союзниками, в котором, в частности, настаивала на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении альянса на восток. Конструктивного ответа на это так и не последовало.С 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/nato-1787542307.html
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в мире, жерар аро, россия, сша, нато, франция
10:28 10.05.2022 (обновлено: 14:13 10.05.2022)
 
Во Франции предостерегли НАТО от расширения на восток

Экс-посол Франции Аро поддержал позицию России по нерасширению НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема НАТО
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Расширение НАТО сегодня, как никогда, будет антироссийским шагом, написал бывший посол Франции в США Жерар Аро в Twitter.

"Во время первой волны расширения НАТО коллеги говорили, что это был шаг не против России. Ну конечно же, против!" — считает он.

По мнению дипломата, эти действия провоцировали Россию, так как любая страна воспринимает как угрозу продвижение военного альянса к своим границам.
"Представьте реакцию США, если бы Китай заключил союз с Мексикой", — отметил он.
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Жерар Аро входил во французскую делегацию в Североатлантическом совете в 1995 году в качестве заместителя постоянного представителя. В 2000 году стал директором по стратегическим вопросам, безопасности и разоружению в Министерстве иностранных дел Франции.

В конце 2021 года Москва опубликовала проект договора с США и их союзниками, в котором, в частности, настаивала на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении альянса на восток. Конструктивного ответа на это так и не последовало.
С 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 16:02Сказано в эфире
А НАТО слушает, да лает. Или Богу – богово, а блоку – по боку
 
В миреЖерар АроРоссияСШАНАТОФранция
 
 
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