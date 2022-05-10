10:28 10.05.2022 (обновлено: 14:13 10.05.2022)
Во Франции предостерегли НАТО от расширения на восток
Экс-посол Франции Аро поддержал позицию России по нерасширению НАТО
Эмблема НАТО
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Расширение НАТО сегодня, как никогда, будет антироссийским шагом, написал бывший посол Франции в США Жерар Аро в Twitter.
По мнению дипломата, эти действия провоцировали Россию, так как любая страна воспринимает как угрозу продвижение военного альянса к своим границам.
Жерар Аро входил во французскую делегацию в Североатлантическом совете в 1995 году в качестве заместителя постоянного представителя. В 2000 году стал директором по стратегическим вопросам, безопасности и разоружению в Министерстве иностранных дел Франции.
В конце 2021 года Москва опубликовала проект договора с США и их союзниками, в котором, в частности, настаивала на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении альянса на восток. Конструктивного ответа на это так и не последовало.
В конце 2021 года Москва опубликовала проект договора с США и их союзниками, в котором, в частности, настаивала на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении альянса на восток. Конструктивного ответа на это так и не последовало.
С 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.