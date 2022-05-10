https://ria.ru/20220510/nato-1787728872.html

Во Франции предостерегли НАТО от расширения на восток

Во Франции предостерегли НАТО от расширения на восток - РИА Новости, 10.05.2022

Во Франции предостерегли НАТО от расширения на восток

Расширение НАТО сегодня, как никогда, будет антироссийским шагом, написал бывший посол Франции в США Жерар Аро в Twitter. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T10:28

2022-05-10T10:28

2022-05-10T14:13

в мире

жерар аро

россия

сша

нато

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Расширение НАТО сегодня, как никогда, будет антироссийским шагом, написал бывший посол Франции в США Жерар Аро в Twitter.По мнению дипломата, эти действия провоцировали Россию, так как любая страна воспринимает как угрозу продвижение военного альянса к своим границам."Представьте реакцию США, если бы Китай заключил союз с Мексикой", — отметил он.Жерар Аро входил во французскую делегацию в Североатлантическом совете в 1995 году в качестве заместителя постоянного представителя. В 2000 году стал директором по стратегическим вопросам, безопасности и разоружению в Министерстве иностранных дел Франции. В конце 2021 года Москва опубликовала проект договора с США и их союзниками, в котором, в частности, настаивала на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении альянса на восток. Конструктивного ответа на это так и не последовало.С 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/nato-1787542307.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/nato-1787030609.html

россия

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, жерар аро, россия, сша, нато, франция