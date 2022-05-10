https://ria.ru/20220510/moldaviya-1787777362.html

Опрос: 51,4% жителей Молдавии не поддерживают запрет георгиевской ленточки

Опрос: 51,4% жителей Молдавии не поддерживают запрет георгиевской ленточки - РИА Новости, 10.05.2022

Опрос: 51,4% жителей Молдавии не поддерживают запрет георгиевской ленточки

Более 50% жителей Молдавии выступили против запрета георгиевской ленты, свидетельствуют представленные во вторник данные опроса, проведенного центром... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T17:56

2022-05-10T17:56

2022-05-10T17:56

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КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии выступили против запрета георгиевской ленты, свидетельствуют представленные во вторник данные опроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.Жителей Молдавии попросили ответить, как они относятся к решению властей запретить на территории страны георгиевскую ленту. Полностью поддержали это решение 20,9% опрошенных, согласны с ним — 9,6%.В тоже время, 24,1% респондентов заявили, что против этой инициативы, а 27,3% - категорически ее не поддерживают. Кроме того, 11,6% участников опроса заявили, что их не интересует этот запрет, а 6,5% - не захотели отвечать на вопрос.Опрос проводился с с 27 апреля по 6 мая, компанией CBS-Research по заказу Института стратегических инициатив и сообщества WatchDog. В нем приняли участие 1111 человека, погрешность составляет 3%.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленты и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220510/lenta-1787752077.html

https://ria.ru/20220509/noshenie-1787571890.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, молдавия, украина, россия