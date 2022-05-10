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Минск планирует закупку вооружения в рамках российского экспортного кредита - РИА Новости, 10.05.2022
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Минск планирует закупку вооружения в рамках российского экспортного кредита
Минск планирует закупку вооружения в рамках российского экспортного кредита - РИА Новости, 10.05.2022
Минск планирует закупку вооружения в рамках российского экспортного кредита
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о планах закупки в рамках российского экспортного кредита "дорогих видов вооружений", которые не производит... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:49
2022-05-10T14:49
александр лукашенко
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о планах закупки в рамках российского экспортного кредита "дорогих видов вооружений", которые не производит белорусский военпром, сообщило во вторник агентство Белта.Согласно сообщению, данное заявление министр сделал по итогам совещания у главы государства, где рассматривался гособоронзаказ на 2022 год."Что касается внешних закупок, то Виктор Хренин сказал, что дорогие виды вооружений будут закупаться в рамках российского экспортного кредита", - говорится в сообщении. Поясняется, что "в основном это такие позиции, которые не производятся отечественным военно-промышленным комплексом"."Такие дорогие (виды вооружений – ред.), как, например, самолеты Су-30СМ, вертолеты, "Тор-М2" - хотя там локализация такая, что средства подвижности тоже наш ВПК производит, - только на это будут тратиться финансовые средства", - сказал министр.Кроме того агентство приводит слова президента Александра Лукашенко, что власти страны не жалеют средств на поддержание обороноспособности армии. "На поддержание обороноспособности армии мы не жалеем средств, но каждый выделенный рубль должен быть использован разумно, по-хозяйски. Принципиальнейшее жесткое требование", - подчеркнул белорусский президент.
https://ria.ru/20220509/lukashenko-1787626493.html
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александр лукашенко, су-30см
14:49 10.05.2022
 
Минск планирует закупку вооружения в рамках российского экспортного кредита

Виктор Хренин: Минск планирует закупку вооружения в рамках российского экспортного кредита

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о планах закупки в рамках российского экспортного кредита "дорогих видов вооружений", которые не производит белорусский военпром, сообщило во вторник агентство Белта.
Согласно сообщению, данное заявление министр сделал по итогам совещания у главы государства, где рассматривался гособоронзаказ на 2022 год.
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"Что касается внешних закупок, то Виктор Хренин сказал, что дорогие виды вооружений будут закупаться в рамках российского экспортного кредита", - говорится в сообщении. Поясняется, что "в основном это такие позиции, которые не производятся отечественным военно-промышленным комплексом".
"Такие дорогие (виды вооружений – ред.), как, например, самолеты Су-30СМ, вертолеты, "Тор-М2" - хотя там локализация такая, что средства подвижности тоже наш ВПК производит, - только на это будут тратиться финансовые средства", - сказал министр.
Кроме того агентство приводит слова президента Александра Лукашенко, что власти страны не жалеют средств на поддержание обороноспособности армии. "На поддержание обороноспособности армии мы не жалеем средств, но каждый выделенный рубль должен быть использован разумно, по-хозяйски. Принципиальнейшее жесткое требование", - подчеркнул белорусский президент.
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