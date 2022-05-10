https://ria.ru/20220510/minsk-1787755155.html

Минск планирует закупку вооружения в рамках российского экспортного кредита

Минск планирует закупку вооружения в рамках российского экспортного кредита - РИА Новости, 10.05.2022

Минск планирует закупку вооружения в рамках российского экспортного кредита

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о планах закупки в рамках российского экспортного кредита "дорогих видов вооружений", которые не производит... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:49

2022-05-10T14:49

2022-05-10T14:49

александр лукашенко

су-30см

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941471_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_9cff5adec61c9415f6e1e029179e7779.jpg

МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о планах закупки в рамках российского экспортного кредита "дорогих видов вооружений", которые не производит белорусский военпром, сообщило во вторник агентство Белта.Согласно сообщению, данное заявление министр сделал по итогам совещания у главы государства, где рассматривался гособоронзаказ на 2022 год."Что касается внешних закупок, то Виктор Хренин сказал, что дорогие виды вооружений будут закупаться в рамках российского экспортного кредита", - говорится в сообщении. Поясняется, что "в основном это такие позиции, которые не производятся отечественным военно-промышленным комплексом"."Такие дорогие (виды вооружений – ред.), как, например, самолеты Су-30СМ, вертолеты, "Тор-М2" - хотя там локализация такая, что средства подвижности тоже наш ВПК производит, - только на это будут тратиться финансовые средства", - сказал министр.Кроме того агентство приводит слова президента Александра Лукашенко, что власти страны не жалеют средств на поддержание обороноспособности армии. "На поддержание обороноспособности армии мы не жалеем средств, но каждый выделенный рубль должен быть использован разумно, по-хозяйски. Принципиальнейшее жесткое требование", - подчеркнул белорусский президент.

https://ria.ru/20220509/lukashenko-1787626493.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/boegotovnost-1787753630.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, су-30см