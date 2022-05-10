11:25 10.05.2022 (обновлено: 12:54 10.05.2022)
В Шанхае метро прекратило работу из-за вспышки COVID-19 в городе
В Шанхае городской метрополитен прекратил работу из-за вспышки COVID-19 в городе
ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости. Из-за вспышки COVID-19 в Шанхае остановились две последние линии метро, следует из сообщения, опубликованного в аккаунте подземки в социальной сети Weibo.
"С 13:00 10 мая 2022 года и до дальнейшего уведомления шестая и шестнадцатая линии метро Шанхая прекращают работу. На данный момент все линии и станции шанхайского метрополитена прекратили работу", — говорится в посте.
Шанхайский метрополитен занимает первое место в мире по протяженности — 831 километр, он насчитывает 20 линий и 508 станций. До начала пандемии COVID-19 пассажиропоток составлял более десяти миллионов человек в сутки.
С 28 марта из-за вспышки коронавируса в Шанхае действует локдаун. Власти предполагали, что два раунда тестирования завершатся к 5 апреля и позволят предотвратить распространение заболевания. Но из-за большого количества заразившихся карантин пришлось продлить — на какой именно срок, не уточняется.
Власти Китая с самого начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие меры, закрывая на карантин целые районы и даже города.
25 апреля, 08:00НаукаЕще более заразен. Чем грозит новая волна коронавируса