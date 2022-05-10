https://ria.ru/20220510/metro-1787734238.html

В Шанхае метро прекратило работу из-за вспышки COVID-19 в городе

В Шанхае метро прекратило работу из-за вспышки COVID-19 в городе - РИА Новости, 10.05.2022

В Шанхае метро прекратило работу из-за вспышки COVID-19 в городе

Из-за вспышки COVID-19 в Шанхае остановились две последние линии метро, следует из сообщения, опубликованного в аккаунте подземки в социальной сети Weibo. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:25

2022-05-10T11:25

2022-05-10T12:54

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китай

weibo

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости. Из-за вспышки COVID-19 в Шанхае остановились две последние линии метро, следует из сообщения, опубликованного в аккаунте подземки в социальной сети Weibo."С 13:00 10 мая 2022 года и до дальнейшего уведомления шестая и шестнадцатая линии метро Шанхая прекращают работу. На данный момент все линии и станции шанхайского метрополитена прекратили работу", — говорится в посте.Шанхайский метрополитен занимает первое место в мире по протяженности — 831 километр, он насчитывает 20 линий и 508 станций. До начала пандемии COVID-19 пассажиропоток составлял более десяти миллионов человек в сутки.С 28 марта из-за вспышки коронавируса в Шанхае действует локдаун. Власти предполагали, что два раунда тестирования завершатся к 5 апреля и позволят предотвратить распространение заболевания. Но из-за большого количества заразившихся карантин пришлось продлить — на какой именно срок, не уточняется.Власти Китая с самого начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие меры, закрывая на карантин целые районы и даже города.

https://ria.ru/20220504/pekin-1786822252.html

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шанхай, китай, weibo, коронавирус covid-19