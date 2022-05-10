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В Шанхае метро прекратило работу из-за вспышки COVID-19 в городе - РИА Новости, 10.05.2022
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В Шанхае метро прекратило работу из-за вспышки COVID-19 в городе
В Шанхае метро прекратило работу из-за вспышки COVID-19 в городе - РИА Новости, 10.05.2022
В Шанхае метро прекратило работу из-за вспышки COVID-19 в городе
Из-за вспышки COVID-19 в Шанхае остановились две последние линии метро, следует из сообщения, опубликованного в аккаунте подземки в социальной сети Weibo. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:25
2022-05-10T12:54
в мире
шанхай
китай
weibo
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости. Из-за вспышки COVID-19 в Шанхае остановились две последние линии метро, следует из сообщения, опубликованного в аккаунте подземки в социальной сети Weibo."С 13:00 10 мая 2022 года и до дальнейшего уведомления шестая и шестнадцатая линии метро Шанхая прекращают работу. На данный момент все линии и станции шанхайского метрополитена прекратили работу", — говорится в посте.Шанхайский метрополитен занимает первое место в мире по протяженности — 831 километр, он насчитывает 20 линий и 508 станций. До начала пандемии COVID-19 пассажиропоток составлял более десяти миллионов человек в сутки.С 28 марта из-за вспышки коронавируса в Шанхае действует локдаун. Власти предполагали, что два раунда тестирования завершатся к 5 апреля и позволят предотвратить распространение заболевания. Но из-за большого количества заразившихся карантин пришлось продлить — на какой именно срок, не уточняется.Власти Китая с самого начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие меры, закрывая на карантин целые районы и даже города.
https://ria.ru/20220504/pekin-1786822252.html
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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в мире, шанхай, китай, weibo, коронавирус covid-19
11:25 10.05.2022 (обновлено: 12:54 10.05.2022)
 
В Шанхае метро прекратило работу из-за вспышки COVID-19 в городе

В Шанхае городской метрополитен прекратил работу из-за вспышки COVID-19 в городе

© AFP 2022 / Hector Retamal Сотрудники полиции в защитных костюмах на одной из улиц Шанхая, КНР
Сотрудники полиции в защитных костюмах на одной из улиц Шанхая, КНР - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости. Из-за вспышки COVID-19 в Шанхае остановились две последние линии метро, следует из сообщения, опубликованного в аккаунте подземки в социальной сети Weibo.
"С 13:00 10 мая 2022 года и до дальнейшего уведомления шестая и шестнадцатая линии метро Шанхая прекращают работу. На данный момент все линии и станции шанхайского метрополитена прекратили работу", — говорится в посте.
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С 28 марта из-за вспышки коронавируса в Шанхае действует локдаун. Власти предполагали, что два раунда тестирования завершатся к 5 апреля и позволят предотвратить распространение заболевания. Но из-за большого количества заразившихся карантин пришлось продлить — на какой именно срок, не уточняется.
Власти Китая с самого начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие меры, закрывая на карантин целые районы и даже города.
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