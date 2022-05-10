https://ria.ru/20220510/meksika-1787712934.html

В Мексике произошло десятое за год убийство журналиста

В Мексике произошло десятое за год убийство журналиста - РИА Новости, 10.05.2022

В Мексике произошло десятое за год убийство журналиста

Власти мексиканского штата Веракрус ведут скоординированную операцию по поимке убийц журналистки Йессении Мольинедо, которую застрелили в понедельник, сообщил... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T02:16

2022-05-10T02:16

2022-05-10T02:16

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мексика

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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Власти мексиканского штата Веракрус ведут скоординированную операцию по поимке убийц журналистки Йессении Мольинедо, которую застрелили в понедельник, сообщил губернатор штата Куитлауак Гарсия.По информации местных изданий, группа вооруженных людей в понедельник застрелила владелицу новостного портала El Veraz Йессению Мольинедо Фалькони, вместе с ней была убита сотрудница этого издания, фотограф Шейла Гарсия.Мольинедо - десятая с начала года журналистка, убитая в Мексике. По данным правозащитной организации Articulo 19, за 2021 год в Мексике были убиты семь журналистов, это самый высокий показатель среди стран мира. Всего за три с небольшим года правления действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора зарегистрировано 34 убийства работников СМИ, вероятно, связанных с их профессиональной деятельностью.

https://ria.ru/20220505/izrail-1787095828.html

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мексика