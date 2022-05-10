Рейтинг@Mail.ru
В Мексике произошло десятое за год убийство журналиста - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/meksika-1787712934.html
В Мексике произошло десятое за год убийство журналиста
В Мексике произошло десятое за год убийство журналиста - РИА Новости, 10.05.2022
В Мексике произошло десятое за год убийство журналиста
Власти мексиканского штата Веракрус ведут скоординированную операцию по поимке убийц журналистки Йессении Мольинедо, которую застрелили в понедельник, сообщил... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T02:16
2022-05-10T02:16
в мире
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769908745_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_c26cfe5fdbbe5a59b050b0dca6871251.jpg
МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Власти мексиканского штата Веракрус ведут скоординированную операцию по поимке убийц журналистки Йессении Мольинедо, которую застрелили в понедельник, сообщил губернатор штата Куитлауак Гарсия.По информации местных изданий, группа вооруженных людей в понедельник застрелила владелицу новостного портала El Veraz Йессению Мольинедо Фалькони, вместе с ней была убита сотрудница этого издания, фотограф Шейла Гарсия.Мольинедо - десятая с начала года журналистка, убитая в Мексике. По данным правозащитной организации Articulo 19, за 2021 год в Мексике были убиты семь журналистов, это самый высокий показатель среди стран мира. Всего за три с небольшим года правления действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора зарегистрировано 34 убийства работников СМИ, вероятно, связанных с их профессиональной деятельностью.
https://ria.ru/20220505/izrail-1787095828.html
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769908745_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_91529878effe365bc789a3db77d847a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика
02:16 10.05.2022
 
В Мексике произошло десятое за год убийство журналиста

В Мексике ищут убийц журналистки Йессении Мольинедо, которую застрелили в понедельник

© AP Photo / Rebecca BlackwellПолицейский грузовик патрулирует улицы, Мексика
Полицейский грузовик патрулирует улицы, Мексика - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Полицейский грузовик патрулирует улицы, Мексика. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Власти мексиканского штата Веракрус ведут скоординированную операцию по поимке убийц журналистки Йессении Мольинедо, которую застрелили в понедельник, сообщил губернатор штата Куитлауак Гарсия.
"Идет совместная операция по поиску ответственных в убийстве журналистки в муниципалитете Косолеакаке. Для тех, кто еще не понял, - в Веракрусе такие преступления не покрываются и не допускаются", - написал Гарсия в своем блоге в Twitter.
По информации местных изданий, группа вооруженных людей в понедельник застрелила владелицу новостного портала El Veraz Йессению Мольинедо Фалькони, вместе с ней была убита сотрудница этого издания, фотограф Шейла Гарсия.
Мольинедо - десятая с начала года журналистка, убитая в Мексике. По данным правозащитной организации Articulo 19, за 2021 год в Мексике были убиты семь журналистов, это самый высокий показатель среди стран мира. Всего за три с небольшим года правления действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора зарегистрировано 34 убийства работников СМИ, вероятно, связанных с их профессиональной деятельностью.
Израильский флаг у посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 22:00
Шесть человек ранены при нападении террориста в Израиле, нападавший убит
 
В миреМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала