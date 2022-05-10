https://ria.ru/20220510/mali-1787770642.html
Лавров призвал к диалогу все стороны конфликта в Мали
Лавров призвал к диалогу все стороны конфликта в Мали - РИА Новости, 10.05.2022
Лавров призвал к диалогу все стороны конфликта в Мали
Россия убеждена в контрпродуктивности санкций против Мали, для решения кризиса необходимо побуждать все стороны переговоров к диалогу, сказал министр... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:01
2022-05-10T17:01
2022-05-10T17:01
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мали
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АЛЖИР, 10 мая - РИА Новости. Россия убеждена в контрпродуктивности санкций против Мали, для решения кризиса необходимо побуждать все стороны переговоров к диалогу, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров."Что касается кризиса в Мали, мы по-прежнему убеждены в необходимости содействовать всем малийским сторонам налаживать диалог и считаем, что хорошей основой является алжирская мирная инициатива", - сказал Лавров журналистам."Мы считаем, что решать проблемы Мали введением санкций против малийского руководства контрпродуктивно", - добавил министр.
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в мире, мали
Лавров призвал к диалогу все стороны конфликта в Мали
Необходимо побуждать все стороны конфликта в Мали к диалогу, заявил Лавров