https://ria.ru/20220510/mali-1787770642.html

Лавров призвал к диалогу все стороны конфликта в Мали

Лавров призвал к диалогу все стороны конфликта в Мали - РИА Новости, 10.05.2022

Лавров призвал к диалогу все стороны конфликта в Мали

Россия убеждена в контрпродуктивности санкций против Мали, для решения кризиса необходимо побуждать все стороны переговоров к диалогу, сказал министр... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T17:01

2022-05-10T17:01

2022-05-10T17:01

в мире

мали

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АЛЖИР, 10 мая - РИА Новости. Россия убеждена в контрпродуктивности санкций против Мали, для решения кризиса необходимо побуждать все стороны переговоров к диалогу, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров."Что касается кризиса в Мали, мы по-прежнему убеждены в необходимости содействовать всем малийским сторонам налаживать диалог и считаем, что хорошей основой является алжирская мирная инициатива", - сказал Лавров журналистам."Мы считаем, что решать проблемы Мали введением санкций против малийского руководства контрпродуктивно", - добавил министр.

https://ria.ru/20220504/mali-1786831499.html

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в мире, мали