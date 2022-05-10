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Лукашенко поставил задачу развивать мобильность армии - РИА Новости, 10.05.2022
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Лукашенко поставил задачу развивать мобильность армии
Лукашенко поставил задачу развивать мобильность армии - РИА Новости, 10.05.2022
Лукашенко поставил задачу развивать мобильность армии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу продолжать работу по повышению мобильности вооруженных сил страны, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:18
2022-05-10T15:18
безопасность
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу продолжать работу по повышению мобильности вооруженных сил страны, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.По ее данным, эта задача была озвучена на прошедшем во вторник совещании по вопросам гособоронзаказа."Куда ни кинь, везде мобильность, мобильность и еще раз мобильность", - подчеркнул президент. Он отметил, что еще около десяти лет назад убедил идти в Белоруссии этим путем. "И, как оказалось сегодня, мы правы, мы в этом плане выиграли. Пусть 65-70 тысяч (человек – ред.) армия. Казалось бы, небольшая. Но и немалая. Она очень мобильная. Внезапность, неожиданность в любой войне играли важную роль. А для этого надо быть мобильными. Так мы и строили, и перестраивали в третий или четвертый раз свои вооруженные силы, свою армию", - сказал глава государства.Он добавил, что изучение действий российских и украинских вооруженных сил показывают правильность его тезиса о необходимости развивать мобильность армии. "Очень подвижные должны быть части. И на этом надо сконцентрироваться. Конечно, и С-400 хорошо, и суперсовременные самолеты, и прочее. Но… крупные высокотехнологичные силы, будь то США или НАТО, обладают колоссальным потенциалом, чтобы за один-два часа уничтожить всякие аэродромы и прочее. И куда вы будете сажать свои самолеты? Более того, живучесть этих самолетов сегодня всего ничего", - продолжил Лукашенко.Он также поставил задачу обеспечения войск надежной связью. "Без связи нет армии. Не надо никакое оружие, ничего не нужно, если нет связи", - констатировал он.Касаясь гособоронзаказа, президент отметил, что если еще недавно при обсуждении этой темы в центре стратегического управления в минобороны речь шла о крупных закупках вооружений, то теперь очевидно, что необходим иной подход. "Сейчас посмотрели, уроки сделали и видим, что нам надо менять позицию. Нам столько и такого оружия, которое мы хотели иметь, не нужно", - сказал глава государства.
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безопасность, технологии, белоруссия, сша, нато, с-400 «триумф»
15:18 10.05.2022
 
Лукашенко поставил задачу развивать мобильность армии

Лукашенко поставил задачу развивать мобильность армии

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу продолжать работу по повышению мобильности вооруженных сил страны, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
По ее данным, эта задача была озвучена на прошедшем во вторник совещании по вопросам гособоронзаказа.
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"Куда ни кинь, везде мобильность, мобильность и еще раз мобильность", - подчеркнул президент. Он отметил, что еще около десяти лет назад убедил идти в Белоруссии этим путем. "И, как оказалось сегодня, мы правы, мы в этом плане выиграли. Пусть 65-70 тысяч (человек – ред.) армия. Казалось бы, небольшая. Но и немалая. Она очень мобильная. Внезапность, неожиданность в любой войне играли важную роль. А для этого надо быть мобильными. Так мы и строили, и перестраивали в третий или четвертый раз свои вооруженные силы, свою армию", - сказал глава государства.
Он добавил, что изучение действий российских и украинских вооруженных сил показывают правильность его тезиса о необходимости развивать мобильность армии. "Очень подвижные должны быть части. И на этом надо сконцентрироваться. Конечно, и С-400 хорошо, и суперсовременные самолеты, и прочее. Но… крупные высокотехнологичные силы, будь то США или НАТО, обладают колоссальным потенциалом, чтобы за один-два часа уничтожить всякие аэродромы и прочее. И куда вы будете сажать свои самолеты? Более того, живучесть этих самолетов сегодня всего ничего", - продолжил Лукашенко.
Он также поставил задачу обеспечения войск надежной связью. "Без связи нет армии. Не надо никакое оружие, ничего не нужно, если нет связи", - констатировал он.
Касаясь гособоронзаказа, президент отметил, что если еще недавно при обсуждении этой темы в центре стратегического управления в минобороны речь шла о крупных закупках вооружений, то теперь очевидно, что необходим иной подход. "Сейчас посмотрели, уроки сделали и видим, что нам надо менять позицию. Нам столько и такого оружия, которое мы хотели иметь, не нужно", - сказал глава государства.
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