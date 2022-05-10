https://ria.ru/20220510/lnr-1787730583.html

Войска ЛНР вышли на административную границу республики

Войска ЛНР вышли на административную границу республики - РИА Новости, 10.05.2022

Войска ЛНР вышли на административную границу республики

Войска ЛНР при поддержке российской армии достигли границы республики, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T10:54

2022-05-10T10:54

2022-05-10T16:26

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Войска ЛНР при поддержке российской армии достигли границы республики, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения <…>, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики", — сказал он.По словам генерала, при этом они уничтожили около 120 украинских националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.Попасная расположена в западной части ЛНР. После провозглашения независимости республики город некоторое время находился под контролем ЛНР, но с июля 2014 года перешел под власть Киева. До начала российской военной спецоперации там проживали около 20 тысяч человек. Бои за Попасную велись с конца февраля. Это важный населенный пункт, через который проходят дороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/territorii-1787717282.html

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)