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Войска ЛНР вышли на административную границу республики - РИА Новости, 10.05.2022
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Войска ЛНР вышли на административную границу республики
Войска ЛНР вышли на административную границу республики - РИА Новости, 10.05.2022
Войска ЛНР вышли на административную границу республики
Войска ЛНР при поддержке российской армии достигли границы республики, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T10:54
2022-05-10T16:26
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Войска ЛНР при поддержке российской армии достигли границы республики, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения &lt;…&gt;, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики", — сказал он.По словам генерала, при этом они уничтожили около 120 украинских националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.Попасная расположена в западной части ЛНР. После провозглашения независимости республики город некоторое время находился под контролем ЛНР, но с июля 2014 года перешел под власть Киева. До начала российской военной спецоперации там проживали около 20 тысяч человек. Бои за Попасную велись с конца февраля. Это важный населенный пункт, через который проходят дороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:54 10.05.2022 (обновлено: 16:26 10.05.2022)
 
Войска ЛНР вышли на административную границу республики

Минобороны России сообщило о выходе войск ЛНР на административную границу республики

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Войска ЛНР при поддержке российской армии достигли границы республики, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения <…>, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики", — сказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
06:16Специальная военная операция на Украине
Посол ЛНР заявил о необходимости освободить всю территорию республики
По словам генерала, при этом они уничтожили около 120 украинских националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.
Попасная расположена в западной части ЛНР. После провозглашения независимости республики город некоторое время находился под контролем ЛНР, но с июля 2014 года перешел под власть Киева. До начала российской военной спецоперации там проживали около 20 тысяч человек.
Бои за Попасную велись с конца февраля. Это важный населенный пункт, через который проходят дороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.05.2022
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Луганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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