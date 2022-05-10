10:54 10.05.2022 (обновлено: 16:26 10.05.2022)
Войска ЛНР вышли на административную границу республики
Минобороны России сообщило о выходе войск ЛНР на административную границу республики
© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Войска ЛНР при поддержке российской армии достигли границы республики, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения <…>, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики", — сказал он.
По словам генерала, при этом они уничтожили около 120 украинских националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.
Бои за Попасную велись с конца февраля. Это важный населенный пункт, через который проходят дороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.