https://ria.ru/20220510/litva-1787776831.html

В Литве намерены преследовать русских как террористов, заявила Бутина

В Литве намерены преследовать русских как террористов, заявила Бутина - РИА Новости, 10.05.2022

В Литве намерены преследовать русских как террористов, заявила Бутина

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что сейм Литвы, ранее назвавший Россию "государством, поддерживающим и осуществляющим... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T17:52

2022-05-10T17:52

2022-05-10T21:10

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что сейм Литвы, ранее назвавший Россию "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", повышает ставки для того, чтобы изменить законодательство страны для преследования этнически русских как террористов.Литовский сейм ранее в своей резолюции назвал Россию государством, "поддерживающим и осуществляющим терроризм"."Полагаю, что у этого решения далекоидущие планы. Они собираются построить свое законодательство таким образом, чтобы найти в нем еще больше лазеек для преследования наших соотечественников, русских этнически, как уже террористов. Повышая ставки и придумывая все новые меры развития нацизма в собственной стране", — заявила Бутина РИА Новости.По ее словам, это совершенно неприемлемо."Естественно, мировое сообщество в лице Запада возмущается только в том случае, когда им нужно принимать санкции в отношении России. А то, что под их носом процветает и расползается откровенный нацизм, их совершенно не интересует", — добавила депутат.

https://ria.ru/20220510/litva-1787748357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, госдума рф, мария бутина, литва