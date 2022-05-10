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В Литве намерены преследовать русских как террористов, заявила Бутина - РИА Новости, 10.05.2022
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В Литве намерены преследовать русских как террористов, заявила Бутина
В Литве намерены преследовать русских как террористов, заявила Бутина - РИА Новости, 10.05.2022
В Литве намерены преследовать русских как террористов, заявила Бутина
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что сейм Литвы, ранее назвавший Россию "государством, поддерживающим и осуществляющим... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:52
2022-05-10T21:10
в мире
россия
госдума рф
мария бутина
литва
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что сейм Литвы, ранее назвавший Россию "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", повышает ставки для того, чтобы изменить законодательство страны для преследования этнически русских как террористов.Литовский сейм ранее в своей резолюции назвал Россию государством, "поддерживающим и осуществляющим терроризм"."Полагаю, что у этого решения далекоидущие планы. Они собираются построить свое законодательство таким образом, чтобы найти в нем еще больше лазеек для преследования наших соотечественников, русских этнически, как уже террористов. Повышая ставки и придумывая все новые меры развития нацизма в собственной стране", — заявила Бутина РИА Новости.По ее словам, это совершенно неприемлемо."Естественно, мировое сообщество в лице Запада возмущается только в том случае, когда им нужно принимать санкции в отношении России. А то, что под их носом процветает и расползается откровенный нацизм, их совершенно не интересует", — добавила депутат.
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в мире, россия, госдума рф, мария бутина, литва
17:52 10.05.2022 (обновлено: 21:10 10.05.2022)
 
В Литве намерены преследовать русских как террористов, заявила Бутина

Депутат Бутина: сейм Литвы повышает ставки, чтобы преследовать русских как террористов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной думы Мария Бутина перед началом пленарного заседания
Депутат Государственной думы Мария Бутина перед началом пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной думы Мария Бутина перед началом пленарного заседания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что сейм Литвы, ранее назвавший Россию "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", повышает ставки для того, чтобы изменить законодательство страны для преследования этнически русских как террористов.
Литовский сейм ранее в своей резолюции назвал Россию государством, "поддерживающим и осуществляющим терроризм".
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
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Сенатор: действия Литвы приведут к разрыву экономических связей с Россией
"Полагаю, что у этого решения далекоидущие планы. Они собираются построить свое законодательство таким образом, чтобы найти в нем еще больше лазеек для преследования наших соотечественников, русских этнически, как уже террористов. Повышая ставки и придумывая все новые меры развития нацизма в собственной стране", — заявила Бутина РИА Новости.
По ее словам, это совершенно неприемлемо.
"Естественно, мировое сообщество в лице Запада возмущается только в том случае, когда им нужно принимать санкции в отношении России. А то, что под их носом процветает и расползается откровенный нацизм, их совершенно не интересует", — добавила депутат.
 
В миреРоссияГосдума РФМария БутинаЛитва
 
 
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