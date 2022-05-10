https://ria.ru/20220510/litva-1787770064.html

Эксперт прокомментировал признание России сеймом Литвы страной-террористом

Эксперт прокомментировал признание России сеймом Литвы страной-террористом - РИА Новости, 10.05.2022

Эксперт прокомментировал признание России сеймом Литвы страной-террористом

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил, что следует ответить на заявление сейма Литвы о признании России государством, "поддерживающим и... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T16:57

2022-05-10T16:57

2022-05-10T16:57

владимир путин

светлана журова

россия

украина

литва

политика

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил, что следует ответить на заявление сейма Литвы о признании России государством, "поддерживающим и осуществляющим терроризм" так, чтобы "у этого сейма волосы дыбом встали".Литовский парламент ранее принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия в связи с проведением военной операции на Украине является "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм". Первая замглавы комитета ГД по международным делам Светлана Журова назвала данную резолюцию клеветой."Я считаю, что нельзя оставить такую выходку без ответа. Подобные мерзости всегда появляются от безнаказанности, поэтому ответить следует так, чтобы у этого сейма волосы дыбом встали", - сказал Бальбек РИА Новости.Эксперт добавил, что такое заявление делает страна, где предоставляли укрытие бандитам режима Дудаева, называли улицы именами убийц мирного населения, а преступников именовали борцами за свободу."Думаю, что Литва перешла границы критики и приступила к прямым оскорблениям нашего народа и руководства страны", - заключил Бальбек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Джохар Дудаев - один из лидеров чеченских террористов, который в 1991 году провозгласил "Чеченскую Республику Ичкерию", а в 1996 году был уничтожен российскими федеральными войсками.

https://ria.ru/20220510/litva-1787762108.html

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владимир путин, светлана журова, россия, украина, литва, политика