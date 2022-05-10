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Журова назвала решение сейма Литвы о поддержке Россией терроризма клеветой - РИА Новости, 10.05.2022
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Журова назвала решение сейма Литвы о поддержке Россией терроризма клеветой
Журова назвала решение сейма Литвы о поддержке Россией терроризма клеветой - РИА Новости, 10.05.2022
Журова назвала решение сейма Литвы о поддержке Россией терроризма клеветой
Первая замглавы комитета ГД по международным делам Светлана Журова назвала клеветой резолюцию сейма Литвы, назвавшего РФ "страной-террористом". РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:04
2022-05-10T15:04
в мире
литва
россия
украина
донбасс
владимир путин
госдума рф
светлана журова
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Первая замглавы комитета ГД по международным делам Светлана Журова назвала клеветой резолюцию сейма Литвы, назвавшего РФ "страной-террористом".Литовский парламент ранее принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия в связи с проведением военной операции на Украине является "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм"."Это уже даже не русофобия, это уже клевета. Все что происходило на Донбассе восемь лет – это не называлось ни геноцидом, ничем не называлось. Они закрывали глаза, ничего не видели. Тут обвиняют тех, кто освобождает от фашизма территорию", - заявила Журова РИА Новости.По ее словам, решение сейма "крайне обидно, потому что мы всегда с терроризмом боролись". И спецоперация была направлена против этого. Ну а тут, как говорят, вор кричит громче всех: "Лови вора!" - добавила депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/litva-1787743828.html
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в мире, литва, россия, украина, донбасс, владимир путин, госдума рф, светлана журова
15:04 10.05.2022
 
Журова назвала решение сейма Литвы о поддержке Россией терроризма клеветой

Депутат Журова назвала резолюцию сейма Литвы о "поддерживающей терроризм" России клеветой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСветлана Журова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Светлана Журова на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Светлана Журова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Первая замглавы комитета ГД по международным делам Светлана Журова назвала клеветой резолюцию сейма Литвы, назвавшего РФ "страной-террористом".
Литовский парламент ранее принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия в связи с проведением военной операции на Украине является "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм".
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
13:09
Сейм Литвы назвал Россию государством, "поддерживающим терроризм"
"Это уже даже не русофобия, это уже клевета. Все что происходило на Донбассе восемь лет – это не называлось ни геноцидом, ничем не называлось. Они закрывали глаза, ничего не видели. Тут обвиняют тех, кто освобождает от фашизма территорию", - заявила Журова РИА Новости.
По ее словам, решение сейма "крайне обидно, потому что мы всегда с терроризмом боролись". И спецоперация была направлена против этого. Ну а тут, как говорят, вор кричит громче всех: "Лови вора!" - добавила депутат.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
13:47
Сенатор: действия Литвы приведут к разрыву экономических связей с Россией
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреЛитваРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинГосдума РФСветлана Журова
 
 
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