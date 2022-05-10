https://ria.ru/20220510/litva-1787757434.html

Журова назвала решение сейма Литвы о поддержке Россией терроризма клеветой

Журова назвала решение сейма Литвы о поддержке Россией терроризма клеветой - РИА Новости, 10.05.2022

Журова назвала решение сейма Литвы о поддержке Россией терроризма клеветой

Первая замглавы комитета ГД по международным делам Светлана Журова назвала клеветой резолюцию сейма Литвы, назвавшего РФ "страной-террористом". РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:04

2022-05-10T15:04

2022-05-10T15:04

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Первая замглавы комитета ГД по международным делам Светлана Журова назвала клеветой резолюцию сейма Литвы, назвавшего РФ "страной-террористом".Литовский парламент ранее принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия в связи с проведением военной операции на Украине является "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм"."Это уже даже не русофобия, это уже клевета. Все что происходило на Донбассе восемь лет – это не называлось ни геноцидом, ничем не называлось. Они закрывали глаза, ничего не видели. Тут обвиняют тех, кто освобождает от фашизма территорию", - заявила Журова РИА Новости.По ее словам, решение сейма "крайне обидно, потому что мы всегда с терроризмом боролись". И спецоперация была направлена против этого. Ну а тут, как говорят, вор кричит громче всех: "Лови вора!" - добавила депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/litva-1787743828.html

https://ria.ru/20220510/litva-1787748357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, литва, россия, украина, донбасс, владимир путин, госдума рф, светлана журова