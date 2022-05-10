https://ria.ru/20220510/litva-1787748357.html
Сенатор: действия Литвы приведут к разрыву экономических связей с Россией
Сенатор: действия Литвы приведут к разрыву экономических связей с Россией - РИА Новости, 10.05.2022
Сенатор: действия Литвы приведут к разрыву экономических связей с Россией
Действия сейма Литвы, назвавшего РФ "страной-террористом", могут привести к разрыву торгово-экономических связей, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:47
2022-05-10T13:47
2022-05-10T14:11
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владимир джабаров
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украина
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Действия сейма Литвы, назвавшего РФ "страной-террористом", могут привести к разрыву торгово-экономических связей, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Сейм Литвы принял резолюцию, в которой говорится, что Россия в связи с проведением военной операции на Украине является "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм"."Решение сейма Литвы, назвавшего Россию "страной-террористом", может привести к полному разрыву торгово-экономических связей между странами", - сказал политик.Парламентарий задался вопросом, зачем Вильнюсу покупать газ у страны, которую он считает "террористом".Джабаров не исключил, что "решение литовского парламента может привести к снижению уровня диппредставительств до временных поверенных".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/litva-1787743828.html
https://ria.ru/20220508/pamyatniki-1787501149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, литва, владимир джабаров, россия, украина, владимир путин
13:47 10.05.2022 (обновлено: 14:11 10.05.2022)
Сенатор: действия Литвы приведут к разрыву экономических связей с Россией
Сенатор Джабаров: действия Литвы могут привести к разрыву экономических связей с Россией
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Действия сейма Литвы, назвавшего РФ "страной-террористом", могут привести к разрыву торгово-экономических связей, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Сейм Литвы
принял резолюцию, в которой говорится, что Россия
в связи с проведением военной операции на Украине
является "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм".
"Решение сейма Литвы, назвавшего Россию "страной-террористом", может привести к полному разрыву торгово-экономических связей между странами", - сказал политик.
Парламентарий задался вопросом, зачем Вильнюсу покупать газ у страны, которую он считает "террористом".
Джабаров не исключил, что "решение литовского парламента может привести к снижению уровня диппредставительств до временных поверенных".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.