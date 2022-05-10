https://ria.ru/20220510/litva-1787748357.html

Сенатор: действия Литвы приведут к разрыву экономических связей с Россией

Сенатор: действия Литвы приведут к разрыву экономических связей с Россией - РИА Новости, 10.05.2022

Сенатор: действия Литвы приведут к разрыву экономических связей с Россией

Действия сейма Литвы, назвавшего РФ "страной-террористом", могут привести к разрыву торгово-экономических связей, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T13:47

2022-05-10T13:47

2022-05-10T14:11

в мире

литва

владимир джабаров

россия

украина

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Действия сейма Литвы, назвавшего РФ "страной-террористом", могут привести к разрыву торгово-экономических связей, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Сейм Литвы принял резолюцию, в которой говорится, что Россия в связи с проведением военной операции на Украине является "государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм"."Решение сейма Литвы, назвавшего Россию "страной-террористом", может привести к полному разрыву торгово-экономических связей между странами", - сказал политик.Парламентарий задался вопросом, зачем Вильнюсу покупать газ у страны, которую он считает "террористом".Джабаров не исключил, что "решение литовского парламента может привести к снижению уровня диппредставительств до временных поверенных".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/litva-1787743828.html

https://ria.ru/20220508/pamyatniki-1787501149.html

литва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, литва, владимир джабаров, россия, украина, владимир путин