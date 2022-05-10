https://ria.ru/20220510/litva-1787743828.html

Сейм Литвы назвал Россию государством, "поддерживающим терроризм"

Сейм Литвы назвал Россию государством, "поддерживающим терроризм" - РИА Новости, 10.05.2022

Сейм Литвы назвал Россию государством, "поддерживающим терроризм"

Литва признала Россию государством, "поддерживающим и осуществляющим терроризм", сообщает сайт сейма. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T13:09

2022-05-10T13:09

2022-05-10T16:08

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Литва признала Россию государством, "поддерживающим и осуществляющим терроризм", сообщает сайт сейма."Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", — гласит резолюция.В ней также отмечается, что Литва считает действия России геноцидом украинского народа и призывает создать специальный международный уголовный трибунал. При этом сейм настаивает, что трибунал должен иметь полномочия выдавать международные ордеры на арест, а неприкосновенность главы государства и других чиновников не должна ограничиваться иммунитетом.За резолюцию проголосовали все 128 членов сейма Литвы.Ранее парламенты Латвии, Эстонии и Канады также обвинили России в "геноциде украинского народа". При этом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло, что не располагает данными, подтверждающими подобные заявления.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/litva-1787748357.html

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786558027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, литва, россия, украина, владимир путин