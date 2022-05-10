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Сейм Литвы назвал Россию государством, "поддерживающим терроризм" - РИА Новости, 10.05.2022
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Сейм Литвы назвал Россию государством, "поддерживающим терроризм"
Сейм Литвы назвал Россию государством, "поддерживающим терроризм" - РИА Новости, 10.05.2022
Сейм Литвы назвал Россию государством, "поддерживающим терроризм"
Литва признала Россию государством, "поддерживающим и осуществляющим терроризм", сообщает сайт сейма. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:09
2022-05-10T16:08
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Литва признала Россию государством, "поддерживающим и осуществляющим терроризм", сообщает сайт сейма."Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", — гласит резолюция.В ней также отмечается, что Литва считает действия России геноцидом украинского народа и призывает создать специальный международный уголовный трибунал. При этом сейм настаивает, что трибунал должен иметь полномочия выдавать международные ордеры на арест, а неприкосновенность главы государства и других чиновников не должна ограничиваться иммунитетом.За резолюцию проголосовали все 128 членов сейма Литвы.Ранее парламенты Латвии, Эстонии и Канады также обвинили России в "геноциде украинского народа". При этом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло, что не располагает данными, подтверждающими подобные заявления.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/litva-1787748357.html
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в мире, литва, россия, украина, владимир путин
13:09 10.05.2022 (обновлено: 16:08 10.05.2022)
 
Сейм Литвы назвал Россию государством, "поддерживающим терроризм"

Сейм Литвы признал Россию государством, "поддерживающим и осуществляющим терроризм"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Литовской Республики в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Литва признала Россию государством, "поддерживающим и осуществляющим терроризм", сообщает сайт сейма.
"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", — гласит резолюция.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
13:47
Сенатор: действия Литвы приведут к разрыву экономических связей с Россией
В ней также отмечается, что Литва считает действия России геноцидом украинского народа и призывает создать специальный международный уголовный трибунал. При этом сейм настаивает, что трибунал должен иметь полномочия выдавать международные ордеры на арест, а неприкосновенность главы государства и других чиновников не должна ограничиваться иммунитетом.
За резолюцию проголосовали все 128 членов сейма Литвы.
Ранее парламенты Латвии, Эстонии и Канады также обвинили России в "геноциде украинского народа". При этом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло, что не располагает данными, подтверждающими подобные заявления.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
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